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→ Кукольный фейслифтинг на пике популярности

На кукольный фейслифтинг, который появился не так давно, отмечается небывалый спрос. Данная процедура заключается в использовании игл и нитей, который стягивают кожу, но выполняется так быстро, что ее можно сделать за обеденный перерыв. Результат заметен через полчаса, при этом на самой коже не остается следов уколов, шрамов или разрезов. Сейчас так называемый кукольный фейслифтинг распространяется по Австралии и цена на операцию - 4000 долларов.
В ходе операции применяются быстрорастворимые хирургические бионити, которые вводятся подкожно с помощью специальных игл. Эта процедура безболезненна, несмотря на то, что применяются нити.
Эффективен этот вид ооложения для женщин в возрасте 40+. С ее помощью осуществляется подтяжка шеи, щек, зоны лба. В качестве местной анестезии применяется адреналин, и с его помощью избавляются от синяков. Во время выполнения операции сразу откачивается кровь, поэтому в месте ввода иглы нет и следа.
Однако, у некоторых пациентов есть риск отечности и синяков в течение первых 3 дней после подтяжки. Обеспечивается мгновенный результат.

 

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Автор: Мирра Любивая, 25 сентября 2017

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