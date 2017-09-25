→ Новая сыворотка от Clarins с 21 экстрактом растений

С того момента, как в 1985 году была выпущена компанией Clarins сыворотка Double Serum, прошло более 30 лет, но до сих пор этот продукт пользуется огромной популярностью у женщин во всем мире. Теперь, ученые из лаборатории Clarins рады предложить нам новую комплексную омолаживающую сыворотку.

В сыворотке 1985 года молодым ученым Жаком Куртеном-Кдарансом в одном изделии были объединены ингредиенты, которые помогают сохранить молодость кожи. Так как по плотности эти революционные компоненты были различными, то в одном флаконе они не могли быть. Тогда появилась идея сделать флакон двойным, а перед нанесением на кожу две текстуры смешивать. С тех пор компания Clarins постоянно работают над созданием усовершенствованных текстур, которые помогали бы в омоложении.

В новое средство вошли мощные антивозрастные экстракты растений, собранные в формуле Double Serum. Они воздействуют на 5 функций кожи.

1. Отлично увлажняет и питает.

2. Успокаивает кожу, поэтому подходит для чувствительной и склонной к раздражениям тканям.

3. Работает на сужением расширенных пор.

4. Эффективно выравнивает тон лица.

5. Омоложение.

С легкостью распределяется по коже, хватает всего несколько капель, чтобы покрыть сывороткой кожу лица и шеи.