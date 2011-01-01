Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как правильно борться с гипергидрозом
Жаркие дни приносят с собой не только удовольствия, но еще и интенсивное потоотделение. У современной косметологии есть множество уникальных средств для того, чтобы запах пота не мешал нормальному существованию. Рекламируемые дезодоранты, например, а также антиперспиранты на целые сутки готовы избавить от любой влаги подмышками, в том числе и неприятных запахов. Но насколько безобидны они на самом деле?

Как правило, неприятные запахи пота появляются из-за размножения бактерий, появляющихся на коже вследствие смешения пота и ккератина. Дезодоранты призваны подавлять активную деятельность бактерий, находящихся в протоках потовых желез. Другими словами, мы продолжаем потеть, но при этом не источаем характерный "аромат".

Антиперсипарнты своим действием блокируют потовые железы, сужая протоки и не давая возможность поту выходить естественным способом. Это означает, что человек добровольно лишает свой организм нормального потоотделения, а это зачастую приводит к перегреву. С потом выходят токсины, шлаки, антиперспирант заблокировав протоки не позволяет им выйти наружу, мешая нормальному ходу процесса.

Довольно часто использование антиперспирантов ведет не только к аллергии, но даже раковым опухолям.
Для того, чтобы чувствовать себя весь день уверенно, можно применять натуральные средства с антибактериальным эффектом. Это эфирные  масла: мяты, лемонграсса, бергамота, лайма, иланг-иланга. Рекомендуется использовать антибактериальное мыло и следить за своим питанием, общим самочувствием. Ведь часто гипергидроз указывает на гормональные нарушения и другие проблемы.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:09

Новости медицины по теме:

  • Дезодоранты и антиперспиранты
  • Подбираем дезодорант правильно
  • В чем заключается опасность дезодорантов?
  • Антиперспиранты
  • Наука о свежести или как выбрать дезодорант

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия