→ Как правильно борться с гипергидрозом

Жаркие дни приносят с собой не только удовольствия, но еще и интенсивное потоотделение. У современной косметологии есть множество уникальных средств для того, чтобы запах пота не мешал нормальному существованию. Рекламируемые дезодоранты, например, а также антиперспиранты на целые сутки готовы избавить от любой влаги подмышками, в том числе и неприятных запахов. Но насколько безобидны они на самом деле?Как правило, неприятные запахи пота появляются из-за размножения бактерий, появляющихся на коже вследствие смешения пота и ккератина. Дезодоранты призваны подавлять активную деятельность бактерий, находящихся в протоках потовых желез. Другими словами, мы продолжаем потеть, но при этом не источаем характерный "аромат".Антиперсипарнты своим действием блокируют потовые железы, сужая протоки и не давая возможность поту выходить естественным способом. Это означает, что человек добровольно лишает свой организм нормального потоотделения, а это зачастую приводит к перегреву. С потом выходят токсины, шлаки, антиперспирант заблокировав протоки не позволяет им выйти наружу, мешая нормальному ходу процесса.Довольно часто использование антиперспирантов ведет не только к аллергии, но даже раковым опухолям.Для того, чтобы чувствовать себя весь день уверенно, можно применять натуральные средства с антибактериальным эффектом. Это эфирные масла: мяты, лемонграсса, бергамота, лайма, иланг-иланга. Рекомендуется использовать антибактериальное мыло и следить за своим питанием, общим самочувствием. Ведь часто гипергидроз указывает на гормональные нарушения и другие проблемы.