→ Как вернуться к натуральному цвету волос после окрашиваний

Наверное, каждая женщина приходит со временем к тому моменту, когда хочется вернуть волосам прежний, натуральный цвет, пройдя через множество окрашиваний. Каким образом это можно сделать, подскажут эксперты колористики.

Во время окрашивания волос с помощью пигментированной краски, натуральный пигмент разрушается, особенно в случае с аммиачной краской. В период проведения мелирования естественный пигмент заменяется на искусственный и в любом случае процесс не обратим. Но есть и безаммиачные составы, которые сейчас есть у производителя L'Oreal Paris - DIA,который используется для окрашивания и постепенно он с волос вымывается.

К красителя без аммиака относится и INOA - это система доставки красителя с помощью технологии ODS2 - так называемая масляная техника доставки пигмента к волосам. В этом случае краска бережно относится к волосам, сохраняя ее защитный слой. Во многом степень быстроты вымываемости краски зависит от качества натуральных волос, их пористости.

Вернуть натуральный цвет волос поможет ряд процедур.

1. Гоммаж, который удаляет искусственный пигмент.

2. Нетуаяж. В течение 3-6 месяцев волосы осветляются и после этого производится тонирование в желаемый оттенок.

Следует запомнить, что окрашивание волос аммиачными составами приводит к необратимым последствиям и вернуть натуральный цвет становится невозможно.