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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Криотерапия при омоложении парами азота
В современной косметологии и дерматологии холод успешно применяется для борьбы с различными заболеваниями кожного покрова, в том числе со старением. Применимы криопроцедуры в случаях необходимости наладить наладить работу сердечно-сосудистой системы, отрегулировать гормональные процессы, восстановиться после травм. Для этой цели применяют пары азота.
Криотерапия  носит как местный, так и общий характер. Для общей терапии применяется криосауна. Криосауна - это процесс, при котором выполняется воздействие холода на весь организм человека. Для этого пациента помещают в специальную камеру, где он находится порядка 2-3 минут. Кратковременное воздействие холода оказывает на сосуды положительное влияние, расширяя их и высвобождая тепло, способствуя оттоку венозной крови из проблемных мест, улучшая питание кожи и поверхностных тканей.
Под воздействием криомассажа кожа разглаживается. Специалист воздействует на проблемные зоны 10-15 секунд жидким азотом. Выполнять криомассаж можно и дома, взяв для этого кубики льда. Массаж нужно выполнять быстро.
Для успешной криотерапии необходимо проконсультироваться с врачом, так как возможны противопоказания со стороны сосудов, сердца, возможна непереносимость холода, когда появляются всевозможные раздражения, имеют место воспалительные процессы.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:10

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