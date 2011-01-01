→ Криотерапия при омоложении парами азота

В современной косметологии и дерматологии холод успешно применяется для борьбы с различными заболеваниями кожного покрова, в том числе со старением. Применимы криопроцедуры в случаях необходимости наладить наладить работу сердечно-сосудистой системы, отрегулировать гормональные процессы, восстановиться после травм. Для этой цели применяют пары азота.Криотерапия носит как местный, так и общий характер. Для общей терапии применяется криосауна. Криосауна - это процесс, при котором выполняется воздействие холода на весь организм человека. Для этого пациента помещают в специальную камеру, где он находится порядка 2-3 минут. Кратковременное воздействие холода оказывает на сосуды положительное влияние, расширяя их и высвобождая тепло, способствуя оттоку венозной крови из проблемных мест, улучшая питание кожи и поверхностных тканей.Под воздействием криомассажа кожа разглаживается. Специалист воздействует на проблемные зоны 10-15 секунд жидким азотом. Выполнять криомассаж можно и дома, взяв для этого кубики льда. Массаж нужно выполнять быстро.Для успешной криотерапии необходимо проконсультироваться с врачом, так как возможны противопоказания со стороны сосудов, сердца, возможна непереносимость холода, когда появляются всевозможные раздражения, имеют место воспалительные процессы.