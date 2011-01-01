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→ Косметика из холодильника: патчи и ледяной уход

Следовать рекомендации хранить косметику в холодильнике многие женщины продолжают еще от мам и бабушек. Так она дольше хранится, поэтому в холодильнике можно встретить как ночной крем, так и помаду. На азиатском рынке есть даже специальные холодильники для косметических средств. Так нужно ли нам срочно отправить на холод маски, тоники и прочее? Что это на самом деле дает?
Никого невозможно удивить тем, что блогеры рекомендуют использовать теплые или охлажденные продукты, но спрос сегодня все же на холодную косметику. Все дело в том, что человек стремится к мгновенному результату, он склонен экспериментировать с составами, текстурами, форматом, а охлаждение обещает грандиозный эффект. Так, против отеков под глазами рекомендуется использовать кубики льда с замороженным кофе. Блогеры так же для безупречного макияжа используют силиконовые спонжи.
Не так давно стали появляться массажные гаджеты, которые обеспечивают стабильно низкую температуру, и предназначаются такие для ухода за кожей вокруг глаз. У Estee Lauder есть гель, с металлическим наконечником, а у Chanel изящный маленький инструмент, предлагаемый сразу к баночке с кремом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:41

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