→ Как подготовить волосы к холодам?

Осенью, когда приходят холода, волосы могут негативно отреагировать на происходящие изменения. Именно поэтому крайне важно проявить заботу о них. Какие советы дают профессиональные стилисты, чтобы сохранить локоны здоровыми и красивыми.

1. В рационе должны появиться следующие витамины - А, Е, С. Волосы являются важным показателем общего состояния организма человека. Если что-то с ними не так, значит, какие-то нарушения в организме, не хватает микроэлементов, витаминов. Вышеуказанные витамины следует употреблять для профилактики выпадения волос.

2. Профессиональные масла для волос обязательно должны быть в осеннем уходе. Их нужно наносить после мытья головы на подсушенные волосы или перед мытьем головы за 1-1,5 часа до принятия душа в кожу головы втирается масло и распределяется по всей длине.

3. Необходимо помнить, что шампунь применяется для мытья кожи головы, а бальзам для локонов. Только при соблюдении этого правила можно ожидать колоссальный успех.

4. Выберите маску. Это должна быть увлажняющая и питательная маска, которая подобрана под тип волос. Самое главное не переусердствовать, чтобы не навредить, ведь в противном случае они станут тусклыми и будут тяжело расчесываться.

5. Можно красить волосы осенью. Окрашивание волос требует внимательного отношения, поэтому экономить не стоит. Воспользуйтесь профессиональными красителями, на основе натуральных ингредиентов.

6. Мойте волосы по мере загрязнения. В настоящее время нам предложены качественные моющие средства, которые мягко и бережно воздействуют на кожу головы и структуру волос, не пересушивая локоны, поэтому мыть можно чаще, чем раз в неделю, в отличие от наших мам и бабушек. Ведь они в свое время пользовались агрессивными моющими, из-за которых волосы могли выпадать и в целом терять свою привлекательность.