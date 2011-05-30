Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как подготовить волосы к холодам?

Осенью, когда приходят холода, волосы могут негативно отреагировать на происходящие изменения. Именно поэтому крайне важно проявить заботу о них. Какие советы дают профессиональные стилисты, чтобы сохранить локоны здоровыми и красивыми.
1. В рационе должны появиться следующие витамины - А, Е, С. Волосы являются важным показателем общего состояния организма человека. Если что-то с ними не так, значит, какие-то нарушения в организме, не хватает микроэлементов, витаминов. Вышеуказанные витамины следует употреблять для профилактики выпадения волос.
2. Профессиональные масла для волос обязательно должны быть в осеннем уходе. Их нужно наносить после мытья головы на подсушенные волосы или перед мытьем головы за 1-1,5 часа до принятия душа в кожу головы втирается масло и распределяется по всей длине.
3. Необходимо помнить, что шампунь применяется для мытья кожи головы, а бальзам для локонов. Только при соблюдении этого правила можно ожидать колоссальный успех.
4. Выберите маску. Это должна быть увлажняющая и питательная маска, которая подобрана под тип волос. Самое главное не переусердствовать, чтобы не навредить, ведь в противном случае они станут тусклыми и будут тяжело расчесываться.
5. Можно красить волосы осенью. Окрашивание волос требует внимательного отношения, поэтому экономить не стоит. Воспользуйтесь профессиональными красителями, на основе натуральных ингредиентов.
6. Мойте волосы по мере загрязнения. В настоящее время нам предложены качественные моющие средства, которые мягко и бережно воздействуют на кожу головы и структуру волос, не пересушивая локоны, поэтому мыть можно чаще, чем  раз в неделю, в отличие от наших мам и бабушек. Ведь они в свое время пользовались агрессивными моющими, из-за которых волосы могли выпадать и в целом терять свою привлекательность.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:07

Новости медицины по теме:

  • Правильный летний уход за волосами
  • Бриллиантовый блеск волос
  • Ежедневное мытье головы вредно для волос
  • Распространенные ошибки ухода за волосами
  • Быстрые способы отрастить волосы

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия