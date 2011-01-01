→ Рак мочевого пузыря - квалифицированная медицинская помощь в Израиле

Сегодня клиники Израиля предлагают своим пациентам квалифицированную медицинскую помощь при лечении сложных случаев онкологии. Речь идет как о применении последних технологических разработок в области химиотерапии, радиотерапии, биотерапии в комплексе с новейшим оборудованием, так и об уровне медицинского персонала.

Рак мочевого пузыря: причины развития

Диагностируется заболевание чаще у мужчин 50-80-и летнего возраста и условно делится на II группы: поверхностный и инфильтративный рак. В первом случае «углубленности» нет, патология присутствует в слое эпителия. Во втором – опухоль прорастает вовнутрь, нередко поражая соседние органы.



К факторам риска относятся:

• возрастные изменения, снижающие оборонительную реакцию иммунной системы;

• инфекционные заболевания в целом, а в особенности мочеполовых путей;

• камни в почках;

• цистит, папиллома и другие отклонения, которые предполагаемо, способны переродится в злокачественное новообразование;

• регулярный контакт с химическими веществами, курение.



Диагностика и лечение рака мочевого пузыря в Израиле

Достаточно медленное развитие позволяет обнаружить концентрацию раковых клеток на начальной стадии, что дает весомый шанс (95-100%) на благополучный исход. Для уточнения диагноза и стадии заболевания онкоуролог назначает следующие процедуры, которые занимают от 4 дней до недели:



1. Общий анализ мочи позволит выявить следы воспаления, присутствие крови. Полное биохимическое обследование дает картину выраженности течения, сообщает о сопутствующих инфекциях, состоянии почек и др.

2. Инструментальное исследование, ПЭТ-КТ и МРТ, экскреторная урография, УЗИ – служат, чтобы подтвердить/опровергнуть факт наличия аномалии в мочевом пузыре и определить ее величину и границы.

3. Цистоскопия предполагает использование оптоволоконного прибора (эндоскопа) для взятия пробы, нужной в гистологических изучениях.



Врачи стараются подобрать не только эффективные, но и малотравматичные методы. В зависимости от этапа обнаружения заболевания, лечение рака мочевого пузыря может проводится традиционными методами:



• химиотерапия

• хирургическая операция

• лучевая терапия.



Шаг вперед в области генной инженерии дает возможность дополнять и комбинировать классические подходы с подключение иммунотерапии (активация собственного ответа организма). Сравнительно новой является и фотодинамическая терапия. Накопление фотохимического препарата и воздействие на опухоль при помощи цистоскопа позволяет разрушать опасные клетки без вреда для организма.



Чтобы улучшить качество жизни, если был удален орган, пациенту (по его желанию) делается реконструкция мочевого пузыря.