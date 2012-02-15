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→ Возможная реакция на бальзамы для губ

Уходовая косметика для губ порой больше вредит, чем помогает. Довольно часто, когда наступают холода, многие женщины ищут спасение в бальзаме для губ. Но всегда ли бальзам сможет помочь коже? К сожалению, нет. Иногда косметика приносит лишь разочарование, она не заботится о коже губ, а наоборот, делает ее сухой. Такое случается, в случаях:
- есть аллергия на витамин Е. Порой он вызывает раздражение, шелушение, зуд;
- аллергия на ланолин. Это воск животного происхождения, используется для смягчения кожи, но для губ этот компонент может не подойти;
- реакция на касторовое масло в виде зуда и раздражений;
- аллергические проявления на парфюмерные отдушки. Реакцию вызывают перечная мята, коричный альдегид, гераниол;
- непереносимость прополиса - древесного клея, которым пчелы, как правило, запечатывают в своих ульях щели;
- некоторые УФ-фильтры вызывают реакцию организма в виде высыпаний.
При любой негативной реакции кожа губ становится очень сухой, истончается, стягивается.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:02

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