→ Возможная реакция на бальзамы для губ

Уходовая косметика для губ порой больше вредит, чем помогает. Довольно часто, когда наступают холода, многие женщины ищут спасение в бальзаме для губ. Но всегда ли бальзам сможет помочь коже? К сожалению, нет. Иногда косметика приносит лишь разочарование, она не заботится о коже губ, а наоборот, делает ее сухой. Такое случается, в случаях:

- есть аллергия на витамин Е. Порой он вызывает раздражение, шелушение, зуд;

- аллергия на ланолин. Это воск животного происхождения, используется для смягчения кожи, но для губ этот компонент может не подойти;

- реакция на касторовое масло в виде зуда и раздражений;

- аллергические проявления на парфюмерные отдушки. Реакцию вызывают перечная мята, коричный альдегид, гераниол;

- непереносимость прополиса - древесного клея, которым пчелы, как правило, запечатывают в своих ульях щели;

- некоторые УФ-фильтры вызывают реакцию организма в виде высыпаний.

При любой негативной реакции кожа губ становится очень сухой, истончается, стягивается.