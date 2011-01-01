→ Экстракт Афлои - новое слово в косметическом уходе

Как доказывают экспертные разработчики из лабораторий Yves Rocher, природа нам предлагает только превосходные компоненты, которые помогают в эффективном восстановлении кожи. Не так давно был расшифрован секрет жизненной силы такого необычного растения, как Афлоя. Это отличный продукт для детоксикации кожи и налаживания ее нормального функционирования. Произростает Афлоя высоко в горах. Ее основная способность - восстанавливать кору, накапливая в листьях природные молекулы, эффективно защищающие от негативных и порой агрессивных воздействий плохой экологии, активного солнечного излучения.

Для того, чтобы получить высокоэффективную косметику, в лаборатории был разработан метод, который помог сохранить каждую молекулу афлои, работающую на восстановление кожи. Безопасность и экологичность при этом сохраняется на каждом этапе производства.

Так, научно доказано, что при неблагоприятном воздействии окружающей среды на нашу кожу, старение происходит в 80% случаях. Старение, связанное с наследственными факторами составляет лишь 20%.

Благодаря воздействию афлои защитные функции кожи возрастают в несколько раз. С улучшением когезии, изменением расположения клеток в эпидермисе, происходит эффективная защита клеток кожи в условиях стресса.

Новая линейка Yves Rocher Elixir Jeunesse включает в себя

- сыворотка против старения "Детокс + Восстановление";

- Дневной крем для комбинированной и нормальной кожи;

- ночной крем-маска;

- мицеллярная вода;

- маска для всех типов кожи лица.