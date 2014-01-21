Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Главные бьюти-процедуры украинок

Редкая женщина не тешит себя мечтами оставаться красивой и молодой вечно. Независимо от возраста прекрасной половине человечества хочется выглядеть привлекательно, оставаться желанной. Если в 20-30 лет мы прикладываем минимум усилий, то преодолев рубеж в 30-35 лет нужно уже искать альтернативу кремам и маскам. В настоящее время активно распространена аппаратная косметология, которая развивается стремительно. Для безопасного омоложения нам предложены:
1. Радиоволновое омоложение - RF-лифтинг. Его можно применять девушкам независимо от возраста. Радиоволновое омоложение предпочитают многие, так как именно эта процедура может сравниться с пластической хирургией. Прогревая глубокие слои кожи радиоволны способствуют сокращению коллагеновых волокон, запуская процесс синтеза нового коллагена и эластина. Процедура безболезненна, при этом действенная. С ее помощью вы сможете вернуть вспять 5-7 лет молодости. Выполнив 6-8 процедур, контур лица подтянется, на ней не будет морщин и провисаний.
2. Карбоновый пилинг. Эта процедура появилась сравнительно недавно, и сейчас является одной из лучших в плане омоложения. На кожу оказывается двойное лазерное воздействие и нано-геля. На кожу наносят маску с частичками диоксида углерода, которая вытягивает излишний кожный жир, грязь, а поверх обработка лазером.
3. Химический пилинг. Пилинг хоть и не относится к аппаратной методике, но он может быть как поверхностным, так и глубинным. Кислота, которую наносят на кожу, повреждает слой, способствуя быстрой регенерации тканей, поэтому пигментация, морщинки заменяет новая кожа, более подтянутая и упругая. Достичь заметного омоложения можно уже за один сеанс. При этом не приходится тратиться на комплекс из 8-10 процедур и можно сэкономить семейный бюджет.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 09:47

Новости медицины по теме:

  • Карбоновый пилинг
  • Кожа, ее омоложение
  • Лазерное омоложение
  • Химический пилинг дома - какие существуют опасности?
  • Аппаратное омоложение

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия