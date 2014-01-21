→ Главные бьюти-процедуры украинок

Редкая женщина не тешит себя мечтами оставаться красивой и молодой вечно. Независимо от возраста прекрасной половине человечества хочется выглядеть привлекательно, оставаться желанной. Если в 20-30 лет мы прикладываем минимум усилий, то преодолев рубеж в 30-35 лет нужно уже искать альтернативу кремам и маскам. В настоящее время активно распространена аппаратная косметология, которая развивается стремительно. Для безопасного омоложения нам предложены:

1. Радиоволновое омоложение - RF-лифтинг. Его можно применять девушкам независимо от возраста. Радиоволновое омоложение предпочитают многие, так как именно эта процедура может сравниться с пластической хирургией. Прогревая глубокие слои кожи радиоволны способствуют сокращению коллагеновых волокон, запуская процесс синтеза нового коллагена и эластина. Процедура безболезненна, при этом действенная. С ее помощью вы сможете вернуть вспять 5-7 лет молодости. Выполнив 6-8 процедур, контур лица подтянется, на ней не будет морщин и провисаний.

2. Карбоновый пилинг. Эта процедура появилась сравнительно недавно, и сейчас является одной из лучших в плане омоложения. На кожу оказывается двойное лазерное воздействие и нано-геля. На кожу наносят маску с частичками диоксида углерода, которая вытягивает излишний кожный жир, грязь, а поверх обработка лазером.

3. Химический пилинг. Пилинг хоть и не относится к аппаратной методике, но он может быть как поверхностным, так и глубинным. Кислота, которую наносят на кожу, повреждает слой, способствуя быстрой регенерации тканей, поэтому пигментация, морщинки заменяет новая кожа, более подтянутая и упругая. Достичь заметного омоложения можно уже за один сеанс. При этом не приходится тратиться на комплекс из 8-10 процедур и можно сэкономить семейный бюджет.