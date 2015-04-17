Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Филлеры с гиалуроновой кислотой: почему выбирают именно их
Современные женщины уже смогли по достоинству оценить применение филлеров, так как они являются безопасным способом сохранения молодости и красоты. Как утверждают косметологи, с помощью филлеров можно вернуть молодость и красоту, приобрести нужный объем, избавиться от морщин, асимметрии, заломов, сделать контур лица более выразительным. Достаточно лишь полчаса, чтобы преобразить лицо. Каким же образом это можно сделать?
Гиалуроновые филлеры служат не только средством, избавляющим от морщин, придающим объем, но и отличной профилактикой против старения. Эффект тоже стал более длительным, чем у филлеров прошлого поколения - результат держится дольше и в целом лицо выглядит природно.
К качественным филлерам на основе гиалуроновой кислоты отностся: Yvoire, Teosyl, Belotero, Restylane, Juvederm,.
Существуют противопоказания к применению филлеров: период кормления грудью, беременность, обострение болезней, аллергии.
Чаще всего назначается для коррекции носогубных складок, контурной пластики губ и лица, устранения морщин.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:00

Новости медицины по теме:

  • Контурная пластика гиалуроновой кислотой
  • Софтлифтинг, как метод подтяжки лица
  • Что привлекает в гиалуроновой кислоте в губы?
  • Основные достоинства контурной пластики
  • Инъекции против морщин. Уколы MESO-WHARTON

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия