→ Филлеры с гиалуроновой кислотой: почему выбирают именно их

Современные женщины уже смогли по достоинству оценить применение филлеров, так как они являются безопасным способом сохранения молодости и красоты. Как утверждают косметологи, с помощью филлеров можно вернуть молодость и красоту, приобрести нужный объем, избавиться от морщин, асимметрии, заломов, сделать контур лица более выразительным. Достаточно лишь полчаса, чтобы преобразить лицо. Каким же образом это можно сделать?Гиалуроновые филлеры служат не только средством, избавляющим от морщин, придающим объем, но и отличной профилактикой против старения. Эффект тоже стал более длительным, чем у филлеров прошлого поколения - результат держится дольше и в целом лицо выглядит природно.К качественным филлерам на основе гиалуроновой кислоты отностся: Yvoire, Teosyl, Belotero, Restylane, Juvederm,.Существуют противопоказания к применению филлеров: период кормления грудью, беременность, обострение болезней, аллергии.Чаще всего назначается для коррекции носогубных складок, контурной пластики губ и лица, устранения морщин.