→ Коррекция опущения уголков рта

Наиболее частой причиной обращений пациентов в косметологические кабинеты - это опущение уголков рта. Из-за подобного дефекта лицо выглядит состарившимся. Устранить эту проблему можно с помощью эстетической медицины, самое главное выявить, что послужило причиной для дефекта.

Причины опущения уголков рта

- отсутствие зубов в нижнем зубном ряду, вследствие чего западают щеки, нарушается речь;

- патологический тонус мышц, при котором углы рта ослаблены, а поверхностная мышца шеи наоборот, излишне напряжена;

- нарушения, связанные с неврологией;

- выраженный птоз - в ходе птоза ткани лица сползают вниз, отчего формируются обвисания;

- неудачно введенные филлеры, которые при коррекции нижней части носогубных складок тянут уголки рта вниз.

Методика лечения разрабатывается в зависимости от причин опущения

- прикус исправляется в кабинете стоматолога, порой для этого может понадобиться брекет-систем, протезы восстанавливают целостность зубного ряда;

- патологический тонус мышц устраняется с помощью инъекций ботулотоксина.

- неврология устраняется с помощью контурной пластики;

- от птоза позволят избавиться методики с помощью лазерной аппаратной коррекции;

- неудачная контурная пластика. Для начала необходимо вывести старые филлеры, и после этого специалисты применяют одни из вышеперечисленных методов.