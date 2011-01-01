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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Коррекция опущения уголков рта

Наиболее частой причиной обращений пациентов в косметологические кабинеты - это опущение уголков рта. Из-за подобного дефекта лицо выглядит состарившимся. Устранить эту проблему можно с помощью эстетической медицины, самое главное выявить, что послужило причиной для дефекта.

Причины опущения уголков рта

- отсутствие зубов в нижнем зубном ряду, вследствие чего западают щеки, нарушается речь;
- патологический тонус мышц, при котором углы рта ослаблены, а поверхностная мышца шеи наоборот, излишне напряжена;
- нарушения, связанные с неврологией;
- выраженный птоз - в ходе птоза ткани лица сползают вниз, отчего формируются обвисания;
- неудачно введенные филлеры, которые при коррекции нижней части носогубных складок тянут уголки рта вниз.

Методика лечения разрабатывается в зависимости от причин опущения

- прикус исправляется в кабинете стоматолога, порой для этого может понадобиться брекет-систем, протезы восстанавливают целостность зубного ряда;
- патологический тонус мышц устраняется с помощью инъекций ботулотоксина.
- неврология устраняется с помощью контурной пластики;
- от птоза позволят избавиться методики с помощью лазерной аппаратной коррекции;
- неудачная контурная пластика. Для начала необходимо вывести старые филлеры, и после этого специалисты применяют одни из вышеперечисленных методов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:09

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