→ Как выбрать АКБ для авто

Рано или поздно ломается все, в том числе и аккумуляторы. А поскольку аккумулятор – это источник автономного питания железного коня, его нужно срочно заменить. В принципе, поломка рассматриваемой комплектации не должна вызывать удивление, поскольку средний срок службы этой детали составляет, ориентировочно до пяти лет. А потом, будь то запчасть Audi или комплектация от другого бренда, но её следует заменить.

Конечно, при правильной эксплуатации и бережном обращении аккумулятор послужит дольше, но поскольку гарантии на это нет, желательно уже прямо сейчас подбирать подходящую вам модель, чтобы потом не пришлось искать аккумулятор впопыхах. А мы попробуем разобраться, какие же аккумуляторы лучше всего, и помочь осуществить этот непростой выбор.

На что обратить внимание, выбирая АКБ?

В магазинах столько аккумуляторов, что глаза разбегаются. Как же выбрать подходящую? В принципе, это зависит от машины, но есть несколько общих правил.

Итак, вот на что надо смотреть, выбирая комплектующие:

Первое – это бренд. Конечно, европейские бренды являются гарантом качества так как у них выше стандарты качества, даже для того чтобы просто попасть на рынок. В данном случае запчасти Ауди – это неплохой выбор по доступной цене. Данный немецкий концерн всегда заботиться о качестве своей продукции. Дата изготовления. Ввиду технических особенностей аккумулятор может потерять часть своих эксплуатационных характеристик даже без установки на автомобиль, если слишком долго стоит на складе. Этому способствуют неправильные правила хранения, например, несоблюдение температурного баланса или повышенная влажность. Это особенность аккумуляторов, потому если хотите купить салейнблоки (резиновый или полиуретановый элемент, предотвращающий вибрации при езде на авто), то на дату его производства смотреть не нужно. Емкость. Выбирая новую батарею для вашего коня, нужно брать модель с такой же емкостью что стояла раньше. Хотя и здесь есть место для маневра и можно выбрать комплектацию, емкость которой немного выше. Но помните, что чем выше емкость те и батарея больше, а значит, она может просто не пройти по габаритам. Пусковой ток. Это показатель, который действительно нельзя игнорировать. Лучше взять модель с таким же током как был в прошлом варианте, но не меньше. Если других вариантов нет, можно купить устройство с характеристиками повыше, но никогда не ниже, иначе угробите машину. АБК попросту не справится с нагрузкой, которая на него ляжет, и не запустит автомобиль. Полярность. Тоже важный фактор, и опять же, он должен совпадать с той полярностью, которая была на сломанном аккумуляторе. Если клемы расположены по-другому, лучше поискать подходящий вариант.

И обязательно перед покупкой нужно провести проверку нагрузочной вилкой. Но если покупать через интернет магазин, то проконтролировать выполнение данной процедуры невозможно. Именно потому, желательно изначально выбирать проверенный ресурс, где продукция высокого качества и отношение к покупателям хорошее.

Типы аккумуляторов

Покупайте АКБ на сайте https://fortunaavto.com.ua/, который как раз является одним из самых надежных ресурсов по Украине. Но давайте рассмотрим самые популярные типа аккумуляторов, что можно здесь найти.

Сурьмянистый аккумулятор. Данная модель самая старая из используемых. Её особенность в том, что к свинцу добавили сурьму «Sb», которая улучшила процесс электролиза. Относительно стабильный и выносливый вариант;

Кальциевый аккумулятор. Данная технология, наоборот, новая. Её суть в том, что в свинец добавляют кальций, благодаря которому процесс испарения воды свели к минимуму, а в некоторых моделях вообще убрали;

Гибридные АКБ. В данном случае была попытка совместить вышеназванные технологии. В принципе, получилось, так что теперь автовладельцы могут пользоваться мощными АКБ.

А если подводить итоги, то следует подбирать АКБ, ориентируясь исключительно на особенности машины. А если вносить изменения, то проконсультироваться с профессионалом.