→ Кетоз у крупного рогатого скота

Ветеринарное оборудование всегда пользуется спросом у тех заводчиков и фермеров, которые заботятся о здоровье своего скота. Измерение подкожного жира тоже является важной процедурой, а оборудование от Хорошун и Ко поможет осуществить любые манипуляции с животными: от их медикаментозного лечения до хирургических операций.

В частности, давайте определимся с весом у животных. Зверей просто так не поставить на весы, чтобы определить их массу тела. В противном случае могут потребоваться специальное оборудование, способное выдержать, например большой рогатый скот. Но если ничего подобного под рукой нет, можно попробовать определить вес кустарным методом.

Как определить живой вес скота

Селекционеры учитывают много показателей, но живой вес считается одним из самых важных. Он является ключевым показателем при определении таких вещей как:

Величина мясной продукции;

Величина молочной продуктивности.

Для этого учитываются биологические закономерности роста каждого вида животного. Это же знание будет полезным при определении лучшего метода для активации резервов роста животных. Для примера возьмем крупный рогатый скот, который редко можно измерить другими методами. В данном случае нужно смотреть не только на живой вес, но и на меру упитанности животного.

Упитанность определяется следующим методом:

Нужно провести осмотр. Определить участки отложения жира. Аккуратно прощупать мышечную ткань животного у мест, где откладывается жир.

У коров жир в последнюю очередь откладывается на лопатках. Если там есть жировые отложения, значит, корова упитанная. А вот в первую очередь жир накапливается около хвоста и на седалищных буграх. Если там нет жировых отложений – корова не упитана и нужно пересмотреть рацион ее питания или отвести к ветеринару – возможно животное заболело.

Кетоз у животных

Кетоз – это тяжелая болезнь. Связна она с патологией обмена веществ при неправильном кормлении. Данное заболевание сопровождается кетонемией (повышенным количеством кетоновых тел в моче животного), сахар в крови понижается, сокращаются удои, а молодняк, который рождается от заболевшего животного, будет ослабленным.

Провести диагностику кетоза у скота довольно просто. Для этого на сайте Хорошун и Ко надо заказать специальные полоски, которые определяют уровень кетоновых тел в моче. Если их количество повышено, то полоска это покажет, и можно будет приступать к адекватному лечению.

Существует две основные формы кетоза у коров и другого крупного скота:

Первичные, когда болезнь завязана на неправильном обмене веществ в организме коровы. Вторичные могут развиваться на фоне уже существующих заболеваний. В частности, повышенный риск появления кетоза у животных которые болеют эндометритом, или у них есть какие-то кормовые расстройства или травматический перикардит.

Причем вторичная форма кетоза может быть у телят и быков, а не только у коров. А вот первичная, обычно, наблюдается только у коров с высокими удоями.

Как лечить кетоз у животных

Поскольку главная причина развития кетоза – это неправильное и ненормированное питание животных, первая мера которую должен выполнить хозяин заключается в том, чтобы посадить животное на диету и стабилизировать ее питание. Нельзя допускать:

Использования большого количества белка в еде коровы;

Исключения из рациона сена, заменив его концентратным типом кормления;

Перехода на силосный рацион, поскольку там большое содержание масляной кислоты, а она вредит организму животного;

Использования пивной дробины.

Но самое главное, не допускать перекорма, иначе возникнет ожирение, а на его фоне вылечить кетоз очень непросто. Возможно, придется вызывать ветеринара, купить ветеринарный хирургический набор и помогать животному более радикальными методами.