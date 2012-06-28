→ Лазерная эпиляция подмышечных впадин

Решение сделать лазерную эпиляцию подмышками - это значит сделать выбор в сторону эстетичности, элегантности и уверенности в себе независимо от обстановки. С помощью этого метода можно также избавиться от неприятных запахов, связанных с потливостью. Чаще всего именно из-за выросших волосков и близко расположенных потовых желез, создаются благоприятные условия для роста бактерий, что и приводит к неприятному запаху пота.

Желаете избавиться от волос навсегда, но не знаете, какой метод выбрать? Самое лучшее - это лазерная эпиляция. Бритье, шугаринг и восковая депиляция не помогут на длительный срок избавить от волос подмышками. Диодный лазерный луч последнего поколения избавляет от нежелательной растительности навсегда. Именно подмышечные впадины требуют минимального воздействия лазером на кожу с достижением хорошего результата.

Преимущества лазерной эпиляции

- нет вросших волосков;

- отсутствуют зуд, раздражение, краснота;

- нет черных точек, остающихся обычно после бритья;

- после первой эпиляции сокращается рост волос на 15-30%;

- могут воспользоваться женщины с очень нежной и чувствительной кожей.

Наилучший результат будет достигнут, если процедура проводится квалифицированным и опытным персоналом. В настоящее время лазерная эпиляция подмышек наиболее популярная зона у современных женщин.