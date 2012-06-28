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→ Лазерная эпиляция подмышечных впадин

Решение сделать лазерную эпиляцию подмышками - это значит сделать выбор в сторону эстетичности, элегантности и уверенности в себе независимо от обстановки. С помощью этого метода можно также избавиться от неприятных запахов, связанных с потливостью. Чаще всего именно из-за выросших волосков и близко расположенных потовых желез, создаются благоприятные условия для роста бактерий, что и приводит к неприятному запаху пота.
Желаете избавиться от волос навсегда, но не знаете, какой метод выбрать? Самое лучшее - это лазерная эпиляция. Бритье, шугаринг и восковая депиляция не помогут на длительный срок избавить от волос подмышками. Диодный лазерный луч последнего поколения избавляет от нежелательной растительности навсегда. Именно подмышечные впадины требуют минимального воздействия лазером на кожу с достижением хорошего результата.

Преимущества лазерной эпиляции

- нет вросших волосков;
- отсутствуют зуд, раздражение, краснота;
- нет черных точек, остающихся обычно после бритья;
- после первой эпиляции сокращается рост волос на 15-30%;
- могут воспользоваться женщины с очень нежной и чувствительной кожей.
Наилучший результат будет достигнут, если процедура проводится квалифицированным и опытным персоналом. В настоящее время лазерная эпиляция подмышек наиболее популярная зона у современных женщин.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:14

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