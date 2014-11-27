Желтый пилинг - имеет название ретиноевый, ретиноловый - получает в последнее время широкое распространение. Благодрая данной процедуре состояние кожи улучшается и можно избавиться от множества проблем.
- выравнивание рельефа кожи;
- устранение рубцов, шрамов;
- избавление от пигментных пятен;
- стимулирование выработки коллагена.
Нельзя использовать ретиноевый пилинг в период вынашивания ребенка, лактации, при наличии кожных раздражений, папиллом, аллергии на составляющие препарата.
2. Смесь наносят на проблемный участок равномерным слоем, оставляя на 20 минут;
3. Косметолог реально оценивает состояние кожи и решает, сколько процедур необходимо пройти.
Следует помнить, что после химического пилинга отмечается шелушение, для чего необходимо пользоваться деликатными средствами для очищения и применять кремы, назначенные специалистом. Из-за того, что обновленная кожа нежная и чувствительная - используются кремы с высоким SPF-фактором.
Желтый пилинг - какой он?Это химический пилинг на основе синтетического или натурального веществ: ретиноевой кислоты или ретинола (витамин А). Называется желтым, так как при взаимодействии с кожей окрашивает ее в оранжево-желтый цвет. Используется для ухода за кожей лица, шеи, декольте. Воздействие на кожные покровы деликатное и при этом кожа получает посыл к регенерации, происходит омоложение.
К уникальным возможностям данного пилинга относятся также:- избавление от возрастных морщин;
- выравнивание рельефа кожи;
- устранение рубцов, шрамов;
- избавление от пигментных пятен;
- стимулирование выработки коллагена.
Нельзя использовать ретиноевый пилинг в период вынашивания ребенка, лактации, при наличии кожных раздражений, папиллом, аллергии на составляющие препарата.
Каким образом выполняется процедура1. Очищение от макияжа и покрытие составом, подготавливающим кожу к пилингу;
2. Смесь наносят на проблемный участок равномерным слоем, оставляя на 20 минут;
3. Косметолог реально оценивает состояние кожи и решает, сколько процедур необходимо пройти.
Следует помнить, что после химического пилинга отмечается шелушение, для чего необходимо пользоваться деликатными средствами для очищения и применять кремы, назначенные специалистом. Из-за того, что обновленная кожа нежная и чувствительная - используются кремы с высоким SPF-фактором.