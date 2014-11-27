Желтый пилинг - какой он?

К уникальным возможностям данного пилинга относятся также:

Каким образом выполняется процедура

Желтый пилинг - имеет название ретиноевый, ретиноловый - получает в последнее время широкое распространение. Благодрая данной процедуре состояние кожи улучшается и можно избавиться от множества проблем.Это химический пилинг на основе синтетического или натурального веществ: ретиноевой кислоты или ретинола (витамин А). Называется желтым, так как при взаимодействии с кожей окрашивает ее в оранжево-желтый цвет. Используется для ухода за кожей лица, шеи, декольте. Воздействие на кожные покровы деликатное и при этом кожа получает посыл к регенерации, происходит омоложение.- избавление от возрастных морщин;- выравнивание рельефа кожи;- устранение рубцов, шрамов;- избавление от пигментных пятен;- стимулирование выработки коллагена.Нельзя использовать ретиноевый пилинг в период вынашивания ребенка, лактации, при наличии кожных раздражений, папиллом, аллергии на составляющие препарата.1. Очищение от макияжа и покрытие составом, подготавливающим кожу к пилингу;2. Смесь наносят на проблемный участок равномерным слоем, оставляя на 20 минут;3. Косметолог реально оценивает состояние кожи и решает, сколько процедур необходимо пройти.Следует помнить, что после химического пилинга отмечается шелушение, для чего необходимо пользоваться деликатными средствами для очищения и применять кремы, назначенные специалистом. Из-за того, что обновленная кожа нежная и чувствительная - используются кремы с высоким SPF-фактором.