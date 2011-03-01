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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Желаете познакомиться с успешным мужчиной? Ухаживайте за волосами!

Многие женщины на 100% уверены, что сильный пол обращает внимание на бюст и прочие округлости женского тела. Однако, как показали и доказали исследования производителя косметики Garnier, на женственность оценивается по состоянию волос. Именно волосы являются показателем красоты и ухоженности современной женщины.
Красивые, аккуратно уложенные волосы в первую очередь привлекают взгляд, и только после этого в центре внимания оказываются глаза, губы, ноги, грудь. Что касается макияжа, то им интересуются лишь 4% опрошенных. Мнение о сексуальности женщины на 82% складывается также из внешнего вида волос.
Итак, если выбирать с кем пойти на свидание: с женщиной с аппетитной фигурой или роскошными волосами, то 60% предпочли бы второй вариант. Мужчин привлекает красивый блеск женских волос их шелковистость и мягкость.
Даже психологи утверждают, что именно волосы являются тем фактором, который свидетельствует, что женщина ухаживает за собой, а значит способна оказать должное внимание своему мужу и детям. Именно с такими девушками парни стремятся связать свою жизнь.
В настоящее время в арсенале прекрасных представительниц нежного пола большой выбор шампуней, масок, муссов, гелей, бальзамов, тонов, помогающих содержать волосы в здоровом и красивом состоянии.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:46

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