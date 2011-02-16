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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Лифтинг без применения скальпеля
Требовательные к своему внешнему виду женщины могут не бояться перемен, так как на помощь приходит современная косметология, предлагая прогрессивные методики омоложения, и контурная пластика занимает одно из ведущих мест.
Не ложитесь под скальпель!
Лифтинг, который выполнят без скальпеля - это наша реальность! Лифтинг лица в наше время выполняется с помощью контурной пластики. Это позволяет избавиться от морщин, удалить мимические складочки, откорректировать контуры лица и губ.
Выполняют контурную пластику с помощью филлеров - инъекций из прозрачного геля на основе гиалуроновой кислоты. Так как эти препараты биодеградируемые, то со временем они из тканей исчезают.
Такие недостатки, как неправильный прикус, слишком активная мимика, особенности строения лица, служат причиной образования выраженных носогубных складок, которые визуально Гель на основе гиалуроновой кислоты помогает омолодить лицо, наполняя ткани прямо под морщинкой.

Контурная пластика поможет:

- избавиться от морщинок вокруг рта;
- скорректировать контур губ;
- поднять уголки губ;
- сформирование контура и объема верхней губы;
- поднятие уголков рта.
Дополнительная порция филлера по желанию клиента может быть введена повторно.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:50

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