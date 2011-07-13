→ Несмываемая красота или особенности татуажа

В салонах красоты могут предложить следующие виды татуажа:

Татуаж - это введение красящего вещества в верхние слои кожи. Техника нанесения татуажа зародилась в Америке в 50-е гг. Однако, прорыв в технике нанесения произошел в начале 90-х гг. Наносить рисунки на тело и лицо стали с помощью специальных машинок. Роторные машинки использовались для лица, у них была игла, которая вращалась по кругу и распыляла пигмент в разные стороны, но при этом не пробивая глубокие слои. При работе с такой машинкой сам мастер контролировал глубину введения иглы в кожу.В настоящее время пигментирование выполняется практически безболезненно. Отеки, болезненные ощущения, качество работы зависят от опыта мастера и качества оборудования.- татуаж бровей. Он выполняется в трех техниках: волоскова техника, полный закрас и смешанная техника;- татуаж губ позволяет исправить форму губ, сделать их более яркого цвета;- татуаж глаз. Выполняются следующие техники: стрелка с приподнятым кончиком, межресничная стрелка, стрелка на нижнем или верхнем веке, декоративная стрелка (Бриджит Бордо), растушевка на верхнем или на нижнем веке.Отмечается рост спроса на татуаж в других частях тела. Мастер может сделать веснушки, румяна, мушки, ореола соска, интимный татуаж.