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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Несмываемая красота или особенности татуажа
Татуаж - это введение красящего вещества в верхние слои кожи. Техника нанесения татуажа зародилась в Америке в 50-е гг. Однако, прорыв в технике нанесения произошел в начале 90-х гг. Наносить рисунки на тело и лицо стали с помощью специальных машинок. Роторные машинки использовались для лица, у них была игла, которая вращалась по кругу и распыляла пигмент в разные стороны, но при этом не пробивая глубокие слои. При работе с такой машинкой сам мастер контролировал глубину введения иглы в кожу.
В настоящее время пигментирование выполняется практически безболезненно. Отеки, болезненные ощущения, качество работы зависят от опыта мастера и качества оборудования.

В салонах красоты могут предложить следующие виды татуажа:

- татуаж бровей. Он выполняется в трех техниках: волоскова техника, полный закрас и смешанная техника;
- татуаж губ позволяет исправить форму губ, сделать их более яркого цвета;
- татуаж глаз. Выполняются следующие техники: стрелка с приподнятым кончиком, межресничная стрелка, стрелка на нижнем или верхнем веке, декоративная стрелка (Бриджит Бордо), растушевка на верхнем или на нижнем веке.
Отмечается рост спроса на татуаж в других частях тела. Мастер может сделать веснушки, румяна, мушки, ореола соска, интимный татуаж.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:47

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