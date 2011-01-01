→ Нужна ли вам детоксикация организма?

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам загрязнения организма токсическими веществами. И это понятно. Мы часто едим «нездоровую пищу», в составе которой можно найти нитраты и нитриты, диоксины и добавки, которые оказывают на организм токсическое действие. Мы дышим городским воздухом, в котором наблюдается повышенное содержание канцерогенов и тяжелых металлов, и пьем воду, загрязненную вредными веществами.

Наше тело оснащено специальными механизмами очистки, с помощью которых токсины, попадающие извне, и ненужные вещества, образующиеся при обменных процессах, выводятся из организма. И одной из главных «очищающих станций» является печень. Но при слишком большой нагрузке печень перестает справляться с наплывом вредных веществ. Они начинают откладываться в тканях и клетках, и со временем это приводит к проблемам со здоровьем.

Как же определить, нужна вашему организму детоксикация, или он хорошо справляется самостоятельно и не нуждается в помощи?

Признаки, указывающие на то, что вам нужна детоксикация

Когда организм перегружен токсическими веществами, он сигнализирует нам об этом. Важно просто уметь замечать это и вовремя реагировать. К таким сигналам можно отнести:

• вялость и утомляемость,

• плохой сон,

• частые головные боли,

• раздражительность,

• высыпания на коже,

• тусклые волосы,

• налет на языке,

• проблемы с суставами,

•частые простуды,

• увеличение веса.

Причиной вышеперечисленных явлений могут быть не только токсические вещества, но вероятность того, что именно они вызывают эти неприятные проявления, достаточно высока. Поэтому если вы постоянно испытываете три и больше из вышеперечисленных симптомов, то вам стоит задуматься о детоксикации организма.

Как провести детоксикацию?

Если вы определили, что вам нужна детоксикация, в первую очередь надо продумать план действий.

• Подумайте, сколько времени вы готовы посвятить этому: неделю, 2 недели, месяц. Запланируйте детоксикацию так, чтобы вам ничего не мешало. Например, в командировке придерживаться правил детоксикации может быть сложно.

• Не нужно резких перемен, они могут быть слишком сильным стрессом для организма. Выберите для себя мягкий способ активизировать защитные силы организма.

• Подкорректируйте свое меню таким образом, чтобы в нем было больше продуктов, богатых клетчаткой. Естественной детоксикации способствуют, например, капуста, свекла, яблоки, баклажаны.

• Проконсультируйтесь с врачом. Возможно, у вас есть заболевания, которые требуют особого подхода и нужно будет внести коррективы в программу детоксикации.

• Используйте детокс-препараты. Например, «генеральную уборку организма» поможет провести Детоксил. В составе этого средства 26 активных компонентов, которые подобраны таким образом, чтобы детоксикация была мягкой и естественной, но при этом эффективной. Детоксил помогает очищению печени, активизирует работу иммунной системы, обеспечивает организм витаминами и минералами. В результате тело избавляется от токсинов и состояние здоровья заметно улучшается.

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Помогайте организму поддерживать здоровье, и в ответ вы получите бодрость и хорошее самочувствие!