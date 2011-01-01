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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Помада Melting Lip Powder в виде пудры - новинка из Кореи
Корейской косметической компанией Cle Cosmetics представлена инновационный продукт помада-пудра Melting Lip Powder. Это очередная новинка из Кореи, у которой появилось сразу много поклонниц. Новинка Cle Cosmetics обладает уникальным свойством - таять на коже. В флакон помещено средство в виде рассыпчатого порошка ярко-розового цвета. Однако при соприкосновении с губами он мгновенно преобразовывается в жидкое состояние, добавляя им блеск и покрывает, как настоящая матовая помада.
Основные достоинства помады:
- водонепроницаемость;
- длительный эффект;
- наличие в составе витамина Е.
Изготовлена на базе уникального компонента - силика - диоксид кремния - который есть в средствах, контролирующих матовость покрытия, регулирующие жирный блеск. В основу вошло также мягко увлажняющее кокосовое масло. Помада может использоваться в качестве румян. Не сушит кожу губ. У этого функционального продукта несколько оттенков: Red Cherry, Milk Choco, Hot Choco, Ultra Summer, Desert Rose, Barbie Pink, Plum Medium, Blushing Peach - это наиболее ходовые и популярные в данном сезоне цвета, которые выбирают многие девушки.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:49

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