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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Топ-5 лучших патчей под глаза
Многие женщины уже смогли оценить и полюбить такое замечательное средство, как патчи, способствующие восстановлению кожи под глазами. Известны широкому кругу корейские патчи в виде енотика, Koelf, Petitfee. Итак, какие на взгляд поклонниц наиболее действенные и относятся к разряду бестселлеров?
Топ-5 основан на мнении покупателей по всему миру, рейтингу товаров.
На пятом месте находится Care Eye MasK от Tony Moly. Это пионеры патчей, о них известно уже очень давно. В них уже тогда сочетались гелевая текстура и необычный состав. У этих средств антивозрастное действие. Но из-за дороговизны, позволить их себе могут не многие.
Четвертое место. Snail Hydrogel Eye Patch от Petitfee Gold. В их снове коллоидное золото с добавлением муцина. Обладают отличной текстурой и универсальностью. Их можно использовать обладательницам молодой кожи, а также в качестве антивозрастной программы ухода.
Третье место рейтинга заняли Gold Premium First Eye Patch от Secret Key. Эти патчи адресованы тем, кто только знакомится с ними, и желает воспользоваться профессиональным подходом. Состав: гиалуроновая кислота, аденозин, экстракт зеленого чая, алоэ вера. В наборе 60 патчей, которых хватает надолго.
Второе место заняли патчи от Tony MolY - Panda's Dream. Эти милые патчи имеют вид маски, когда на полчаса их обладательница превращается в панду. Гиалуроновая кислота, экстракт бамбука, алоэ вера, экстракт огурца, картофеля, позволяет запускать процесс регенерации кожи, избавить от следов усталости, стресса.
Почетный лидер - патчи от Secret Key - Gold Racoont Hydro Gel с енотиком на упаковке. В упаковке 90 патчей и они помогают избавиться от отечности, воспалений кожи. Входящее в состав коллоидное золото восстанавливает влияние кожи, экстракты обладают антивозрастным воздействием.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:02

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