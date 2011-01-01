→ Услуги стоматолога: как от боялки перейти к хотелке, - инструкция для взрослых

Услуги стоматолога в стоматологической клинике, как правило, вызывают приступы паники не только у детей, но и у взрослых. Жужжание бормашины, болезненные уколы, угрожающего вида инструменты - боязнь всего этого настолько сковывает разумного и адекватного человека, что результат зачастую оказывается слишком плачевным. Как же избавиться от боялки и всё-таки перейти к хотелке? Рассказываем подробно.

Инструкция для взрослых: как перестать бояться стоматолога

• Выбирайте врача и клинику, когда вы здоровы. Когда вы бодры, веселы и в отличном расположении духа, мозг более адекватно реагирует на поступающую информацию. Кроме того, когда вы здоровы, вам нечего бояться: откроют вам ротик, посмотрят на зубки, почистят их, - всем этим вы и так занимаетесь дома два раза в день. А тут вас ещё и похвалят: какой молодец!

Когда вы бодры, веселы и в отличном расположении духа, мозг более адекватно реагирует на поступающую информацию. Кроме того, когда вы здоровы, вам нечего бояться: откроют вам ротик, посмотрят на зубки, почистят их, - всем этим вы и так занимаетесь дома два раза в день. А тут вас ещё и похвалят: какой молодец! • Внимательно изучайте информацию и не бойтесь задавать вопросы. Серьёзной клике скрывать нечего. Наоборот, она будет гордиться своей командой, передовым оборудованием и современными технологиями. Например, Стоматологическая Клиника Андрея Лукашука - лучшее тому доказательство. Знание - это лучшее оружие против страха.

и не бойтесь задавать вопросы. Серьёзной клике скрывать нечего. Наоборот, она будет гордиться своей командой, передовым оборудованием и современными технологиями. Например, Стоматологическая Клиника Андрея Лукашука - лучшее тому доказательство. Знание - это лучшее оружие против страха. • Обращайте внимание на прайс-лист . Т.к. за низкой ценой могут скрываться дополнительные скрытые платежи или "благотворительные взносы". Не стесняйтесь перезвонить в клинику и уточнить, актуальны ли указанные на сайте цены. Чем больше у вас на руках фактов, а конкретная стоимость - очень даже ощутимый факт, тем более спокойно вы будете относиться к предстоящему визиту. У вас ведь всё под контролем. А значит, не стоит волноваться.

. Т.к. за низкой ценой могут скрываться дополнительные скрытые платежи или "благотворительные взносы". Не стесняйтесь перезвонить в клинику и уточнить, актуальны ли указанные на сайте цены. Чем больше у вас на руках фактов, а конкретная стоимость - очень даже ощутимый факт, тем более спокойно вы будете относиться к предстоящему визиту. У вас ведь всё под контролем. А значит, не стоит волноваться. • Отпустите прошлое . Да-да, каким бы болезненным не был ваш детский опыт и какими бы тяжёлыми не оказались последствия неудачного лечения в студенческие годы - извлеките из этого полезные уроки, а всё остальное - выбросьте из головы. Теперь вы сами можете выбрать специалиста, оценить уровень его квалификации, да и медицина шагнула далеко вперёд. И то, что могло вызывать сложности 5-10 лет тому назад, в наше время решается гораздо быстрее и более щадящими методами.

. Да-да, каким бы болезненным не был ваш детский опыт и какими бы тяжёлыми не оказались последствия неудачного лечения в студенческие годы - извлеките из этого полезные уроки, а всё остальное - выбросьте из головы. Теперь вы сами можете выбрать специалиста, оценить уровень его квалификации, да и медицина шагнула далеко вперёд. И то, что могло вызывать сложности 5-10 лет тому назад, в наше время решается гораздо быстрее и более щадящими методами. • Не стоит смотреть триллеры и ужастики, когда вы планируете визит к стоматологу. А из душещипательных историй троюродной тётушки о том, как ей в прошлом году "коновалы зуб изничтожили" вам следует запомнить только одно: не следует обращаться к непроверенным специалистам. Хороший врач не меньше вашего заинтересован в успешном лечении, ведь на кону - его честное имя и репутация клиники.

и ужастики, когда вы планируете визит к стоматологу. А из душещипательных историй троюродной тётушки о том, как ей в прошлом году "коновалы зуб изничтожили" вам следует запомнить только одно: не следует обращаться к непроверенным специалистам. Хороший врач не меньше вашего заинтересован в успешном лечении, ведь на кону - его честное имя и репутация клиники. • Найдите позитивную мотивацию. Даже если вы уже довели ситуацию до почти критической, и прекрасно понимаете, что вам предстоит длительное лечение, найдите то, что вас искренне вдохновляет. Например, представьте, насколько более страстными станут поцелуи после того, как вы избавитесь от неприятного запаха изо рта. Или как вы сможете смеяться в полную силу в парке аттракционов. А может, устроите праздничную вечеринку или закажете фотосет у модного фотографа. Найдите то, что вас по настоящему зажигает. И тогда визит к стоматологу будет восприниматься просто как очередной элемент для достижения поставленной цели.

Следуя этим простым и доступным рекомендациям, вы довольно быстро сумеете избавиться от страхов, а значит, сделаете шаг навстречу крепким зубам и отличному здоровью ротовой полости.