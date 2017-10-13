→ Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить их красоте и здоровью

Даже такое, казалось бы, простое дело, как сушка волос, требует внимательного отношения и тщательного подхода, ведь изо дня в день можно делать одни и те же ошибки из-за которых страдает здоровье волос.1. Неправильное расположение фена при высушивании влажных волос. Потоки горячего воздуха нужно направлять сверху вниз, сглаживая кутикулу. Если поступать наоборот, волосы станут пушистыми и выглядеть при этом неопрятно. Завершается сушка потоками холодного воздуха. Этот метод тоже способствует сглаживанию чешуек волос, удерживая влагу внутри кутикулы. Однако следует избегать направлять на волосы очень холодные струи воздуха, чтобы не заболеть.2. Не правильно применяется температурный режим. Сушить нужно сначала горячим воздухом, постепенно понижая его. Таким образом, не пересушиваются локоны. Но следует помнить о мере, волосам равно вреден слишком горячий или холодный поток.3. Сушка очень мокрых волос. Предварительно лучше высушить волосы при комнатной температуре и приниматься за сушку слегка влажных прядей. Категорически нельзя расчесывать мокрые волосы, чтобы не навредить их цельной структуре.4. Не пользуетесь термозащитой. Термозащита поможет уберечь волосы при высушивании и укладке их феном. В конце воспользуйтесь каплей арганового масла, что увлажнит локоны и придаст блеск.5. Нельзя наклонять голову вниз. Такой прием не помогает быстрее просушить все волосы, к тому же, при таком способе чешуйки раскрываются, а это, как мы знаем, только портит их внешний вид и состояние.6. Используете некачественный фен. Лучше всего подобрать фен с несколькими температурными режимами, известного производителя с ионизацией воздуха.