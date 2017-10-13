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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Ошибочка вышла: вывод филлеров после контурной пластики губ
Пухлые губы в любые времена выглядят соблазнительно и привлекают мужское внимание, но не всем природа делает такой подарок, поэтому в век современной косметологии, увеличить объем губ - дело техники. Набирает популярность контурная пластика губ с использованием филлеров с гиалуроновой кислотой. Уже многие девушки, обратившись к эстетистам, смогли сделать губы более привлекательными за счет увеличения их объема. Но бывает, что результат не тот, на который рассчитывала клиентка. Из-за недостаточности опыта косметолога, возможно неверное выполнение процедуры или может применяться некачественный препарат, что приводит к некоторым дефектам, портящим внешность. Но не стоит отчаиваться, ведь есть специалисты, которые помогут в устранении столь неприятных последствий.
Методики, способствующие выводу филлеров из губ
Инъекции фермента "гиалуронидазы". Данный фермент вырабатывается, как правило, самим организмом для расщепления гиалуроновой кислоты. При изготовлении препаратов используется фермент животного происхождения. Следует помнить, что существуют противопоказания для применения данного фермента и каждому косметологу о них известно:
- непереносимость составляющих препарата;
- возможность аллергической реакции организма;
- воспалительные процессы на губах, заболевания тканей, отечность и гематомы;
- беременность и период ГВ;
- новообразования неясной этиологии.
При наличии этих противопоказаний, специалистом должен быть выбран другой способ коррекции.
Среди альтернативных методов:
- дарсонвализация;
- микротоковая терапия.
Эти способы улучшают кровообращение в тканях, отток лимфы и стимулируют выработку в организме фермента гиалуронидазы. Результат будет не таким быстрым, как после введения фермента, но заметный.
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Автор: Мирра Любивая, 13 октября 2017

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