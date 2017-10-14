→ Блефаропластика азиатских глаз: сингапури

У каждого человека есть желание обладать красивым разрезом глаз, иметь привлекательную внешность. Но азиатский разрез глаз - одна из главных причин различных неприятностей в социуме. Блефаропластика сингапури являнется одним из приоритетных направлений в пластической хирургии в Азии. Например, в Японии ежегодно регистрируется свыше 200 тысяч пластических операций. Спрос на данный вид пластической коррекции отмечается и в США, а также в странах Европейского Союза.Особенности процедурыПластика азиатских глаз популярна прежде всего потому, что даже в странах восточно-азиатского региона популярен европейский разрез глаз. У людей европейской внешности больше шансов получить высокооплачиваемую работу, рост по карьерной лестнице, быстрая социализация.Азиатская блефаропластика сможет кардинально изменить внешность пациентки, сделав разрез глаз более европейским.Для выполнения процедуры к пластическим хирургам могут обратиться при наличии следующих дефектов:- наличие большого количества морщин;- сильно нависшие верхние и нижние веки;- опущенные уголки глаз;- складки с углах глаз и в области нижних век;- жировые мешки.Это один из лучших способов избавиться от восточной внешности и поменять разрез глаз.