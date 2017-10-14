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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Блефаропластика азиатских глаз: сингапури
У каждого человека есть желание обладать красивым разрезом глаз, иметь привлекательную внешность. Но азиатский разрез глаз - одна из главных причин различных неприятностей в социуме. Блефаропластика сингапури являнется одним из приоритетных направлений в пластической хирургии в Азии. Например, в Японии ежегодно регистрируется свыше 200 тысяч пластических операций. Спрос на данный вид пластической коррекции отмечается и в США, а также в странах Европейского Союза.
Особенности процедуры
Пластика азиатских глаз популярна прежде всего потому, что даже в странах восточно-азиатского региона популярен европейский разрез глаз. У людей европейской внешности больше шансов получить высокооплачиваемую работу, рост по карьерной лестнице, быстрая социализация.
Азиатская блефаропластика сможет кардинально изменить внешность пациентки, сделав разрез глаз более европейским.
Для выполнения процедуры к пластическим хирургам могут обратиться при наличии следующих дефектов:
- наличие большого количества морщин;
- сильно нависшие верхние и нижние веки;
- опущенные уголки глаз;
- складки с углах глаз и в области нижних век;
- жировые мешки.
Это один из лучших способов избавиться от восточной внешности и поменять разрез глаз.
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Автор: Мирра Любивая, 14 октября 2017

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