→ Барби-пластика: для кого она нужна?

Лабиопластика, или в народе именуемая барби-пластика - коррекция формы половых губ, одна из распространенных операций. Но о последствиях известно пока очень мало, так как тема для многих женщин остается под запретом. За последние годы количество прооперированных дам становится все больше в Западной Европе. Пациентками становятся женщины в возрасте 25 - 40 лет, хотя по различным причинам, сделать эту операцию желают как в более раннем, так и позднем возрасте. Чаще всего причиной служит неудобство во время тренировок или дискомфорт, который женщина испытывает во время сексуального контакта. Но немаловажное значение имеет и просто внешний вид половых органов. Женщины решаются на лабиопластику для приобретения уверенности в себе и стремлении к красоте.Называют операцию Барби-пластикой ввиду того, что у куклы вообще нет выраженных половых органов, поэтому подрастающее поколение желает выглядеть соответствующе, то есть, внутренние половые губы не должны выступать за границы внешних.Однако, как показали опросы, несмотря на то, что женщина после лабиопластики хоть и не жалеет об операции, но в целом ее самоощущение и качество половой жизни не меняется. Именно поэтому эксперты рекомендуют подумать прежде, чем решиться на лабиопластику. А пластические хирурги должны понять истинную мотивацию и перед тем, как проводить процедуру, возможно, отправить пациентку к психологу, так как неуверенность в себе не поможет и операции исправить.