→ Процедура микроблейдинга бровей

Реконструкция бровей 6D имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Можно выбрать микроблейдинг для женщин, у которых:

В каких случаях не следует делать микроблейдинг?

В настоящее время процедура микроблейдинга популярна в бьюти-индустрии, ее хотят выполнить все, кто хоть что-то знает об этой процедуре. Именно поэтому важно знать о всех достоинствах и недостатках, если такие имеются, микроблейдинга.Каждый день женщины и девушки проводят время перед зеркалом, делая макияж, и обязательно прокрашивают брови. Без них лицо выглядит невыразительно. Чтобы сократить время на выполнение макияжа, задумываются о татуаже бровей. Коррекция бровей, их окрашивание, создание формы - это тренд последних лет. Микроблейдинг появился сравнительно недавно. Что такое микроблейдинг? Мастер в работе использует тончайшее лезвие, с его помощью идеально подобранный пигмент аккуратно заносится в верхний слой кожи.- идентичность прорисовки натуральным волоскам достигается за счет четких движений мастера;- пигмент неглубоко проникает под кожу;- мастер контролирует глубину и скорость введения красящего пигмента;- практически не заметна отечность;- короткий период восстановления.- редко растут брови и их форма несовершенна;- представительницам с сухим и нормальным типом кожи;- кто желает в сохранности эффекта на 1 год;- блондинкам, которые желают, чтобы брови смотрелись аккуратно и при этом натурально.- плохая свертываемость крови;- больные сахарным диабетом;- есть воспалительные заболевания.