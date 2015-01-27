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→ Процедура микроблейдинга бровей
В настоящее время процедура микроблейдинга популярна в бьюти-индустрии, ее хотят выполнить все, кто хоть что-то знает об этой процедуре. Именно поэтому важно знать о всех достоинствах и недостатках, если такие имеются, микроблейдинга.
Каждый день женщины и девушки проводят время перед зеркалом, делая макияж, и обязательно прокрашивают брови. Без них лицо выглядит невыразительно. Чтобы сократить время на выполнение макияжа, задумываются о татуаже бровей. Коррекция бровей, их окрашивание, создание формы - это тренд последних лет. Микроблейдинг появился сравнительно недавно. Что такое микроблейдинг? Мастер в работе использует тончайшее лезвие, с его помощью идеально подобранный пигмент аккуратно заносится в верхний слой кожи.

Реконструкция бровей 6D имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- идентичность прорисовки натуральным волоскам достигается за счет четких движений мастера;
- пигмент неглубоко проникает под кожу;
- мастер контролирует глубину и скорость введения красящего пигмента;
- практически не заметна отечность;
- короткий период восстановления.

Можно выбрать микроблейдинг для женщин, у которых:

- редко растут брови и их форма несовершенна;
- представительницам с сухим и нормальным типом кожи;
- кто желает в сохранности эффекта на 1 год;
- блондинкам, которые желают, чтобы брови смотрелись аккуратно и при этом натурально.

В каких случаях не следует делать микроблейдинг?

- плохая свертываемость крови;
- больные сахарным диабетом;
- есть воспалительные заболевания.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:31

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