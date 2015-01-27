→ Процедура микроблейдинга бровей

В настоящее время процедура микроблейдинга популярна в бьюти-индустрии, ее хотят выполнить все, кто хоть что-то знает об этой процедуре. Именно поэтому важно знать о всех достоинствах и недостатках, если такие имеются, микроблейдинга.
Каждый день женщины и девушки проводят время перед зеркалом, делая макияж, и обязательно прокрашивают брови. Без них лицо выглядит невыразительно. Чтобы сократить время на выполнение макияжа, задумываются о татуаже бровей. Коррекция бровей, их окрашивание, создание формы - это тренд последних лет. Микроблейдинг появился сравнительно недавно. Что такое микроблейдинг? Мастер в работе использует тончайшее лезвие, с его помощью идеально подобранный пигмент аккуратно заносится в верхний слой кожи.
- пигмент неглубоко проникает под кожу;
- мастер контролирует глубину и скорость введения красящего пигмента;
- практически не заметна отечность;
- короткий период восстановления.
- представительницам с сухим и нормальным типом кожи;
- кто желает в сохранности эффекта на 1 год;
- блондинкам, которые желают, чтобы брови смотрелись аккуратно и при этом натурально.
- больные сахарным диабетом;
- есть воспалительные заболевания.
Каждый день женщины и девушки проводят время перед зеркалом, делая макияж, и обязательно прокрашивают брови. Без них лицо выглядит невыразительно. Чтобы сократить время на выполнение макияжа, задумываются о татуаже бровей. Коррекция бровей, их окрашивание, создание формы - это тренд последних лет. Микроблейдинг появился сравнительно недавно. Что такое микроблейдинг? Мастер в работе использует тончайшее лезвие, с его помощью идеально подобранный пигмент аккуратно заносится в верхний слой кожи.
Реконструкция бровей 6D имеет ряд неоспоримых преимуществ:- идентичность прорисовки натуральным волоскам достигается за счет четких движений мастера;
- пигмент неглубоко проникает под кожу;
- мастер контролирует глубину и скорость введения красящего пигмента;
- практически не заметна отечность;
- короткий период восстановления.
Можно выбрать микроблейдинг для женщин, у которых:- редко растут брови и их форма несовершенна;
- представительницам с сухим и нормальным типом кожи;
- кто желает в сохранности эффекта на 1 год;
- блондинкам, которые желают, чтобы брови смотрелись аккуратно и при этом натурально.
В каких случаях не следует делать микроблейдинг?- плохая свертываемость крови;
- больные сахарным диабетом;
- есть воспалительные заболевания.