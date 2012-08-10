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→ Как снять вечернюю усталость ног, если вы в гостях или в дороге

Вечерняя усталость ног - одна из наиболее распространённых проблем современности. Сидячий образ жизни - ноги устают и затекают, стоячая работа - ноги отекают и ноют от перенапряжения. Конечно же, хорошо дома, где вас всегда ждёт любимый массажер стоп, возможность принять тёплую ванную или контрастный душ, и конечно же, расслабиться в любимой кроватке. Но что делать, если усталость накрыла вас в гостях или в дороге?

 

3 экспресс-способа снять вечернюю усталость ног

  • Лёгкий массаж. Даже если нет возможности снять одежду и обувь, то можно сделать поглаживающие движения руками. А если в вашем распоряжении уединённый уголок, то можно заранее положить в сумочку маленький пупырчатый мячик (мне больше нравятся те, которые продаются в зоомагазинах в качестве игрушек для собак, как правило, они более прочные и долговечные). Да, конечно же, с полноценным массажем на домашнем массажере это не сравнится, но всё-таки ногам уже легче.
  • Охлаждающие гели для ног. Речь не идёт о медицинских кремах и мазях, которые используются только по назначению лечащего врача. Сейчас мы говорим о тех средствах, которые представлены в магазинах косметики. Лёгкий охлаждающий эффект поможет освежить кожу и снять поверхностное напряжение. Плюс нанесение геля - это тоже своего рода массаж. Правда, покупкой такого средства лучше озадачиться ещё до поездки или командировки, чтобы в нужный момент у вас всё было под рукой.
  • Гимнастика. Да-да, с первой попытки звучит, как издевательство. Мол, ноги же и так устали, а тут ещё и зарядка, и гимнастика. Но вы сначала попробуйте. Потягушечки, наклоны, потрусить ручками/ножками - всё это не требует каких-то сверх-усилий, но при этом позволяет размять "засиженные" мышцы, снять мышечные зажимы и улучшить кровообращение. Как следствие, усталость в ногах отступает.

Бонус: спонтанные танцы

И на десерт, как всегда самое вкусненькое. Удивительный способ, который позволит не только снять вечернюю тяжесть в ногах, но и в общем, сбросить стресс, избавиться от накопившегося за день напряжения, и в дальнейшем засыпать со спокойной душой и чистым сердцем. Этот простой, но очень эффектный и не менее эффективный метод называется спонтанные танцы.

Для этого не нужны ни хореографическая подготовка, ни даже музыка, хотя, если есть желание, то можно включить любимую композицию или плей-лист. Всё, что вам нужно, это просто встать, и начать двигаться. Как? Да так, как вам самим того хочется. Ваше тело само даст подсказку, где и какие мышцы надо расслабить и даже подскажет, какие движения лучше сделать. Вам остаётся только довериться себе и получать удовольствие. Это как в интимной жизни: чем меньше логики, тем больше кайфа.

Танцуйте, расслабляйтесь, и пусть ваши ножки будут здоровы.

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Автор: admin, Вчера, 23:47

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