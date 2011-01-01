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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Лечение заболеваний вен малотравматичными методами: что может предложить современная медицина?

Варикозное расширение вен стало настолько распространенным заболеванием, что данная патология встречается у 75 процентов женщин. Не отстают у мужчины - примерно у 60 процентов наблюдается изменения различной степени тяжести. "Болезнь цивилизации" наряду с сердечной недостаточностью и ожирением уверенно охватывает все больший сегмент людей.

Большинство даже не догадывается, что варикоз - отнюдь не только косметическая проблема. Организм - одна система, и различные изменения затрагивают другие органы - к примеру, в будущем это может сказать на сердце, или же во время беременности у женщины могут возникнуть проблемы. Современная медицина предлагает множество вариантов решения проблемы: от консервативных до новейших мало инвазивных вмешательств. Если у вас есть подобная проблема, рекомендуем посетить сайт https://vidnovlennya.center/. Здесь любой пациент может получить подробную консультацию, узнать поподробнее о новых методах лечения.

 

Методы лечения варикозного расширения вен

Прежде чем окончательно определиться с диагнозом и стадией заболевания, врач назначит УЗИ сосудов (допплерография), и, конечно же, расспросит о жалобах пациента и проведет осмотр. Для назначения процедур специалисту необходимо полная информация. На первых стадиях заболевания вполне можно использовать традиционную терапию. Она включает медикаментозное лечение и компрессионные чулки.

В более сложных случаях врачи стараются назначать малотравматичное вмешательство, и только в самых запущенных случаях назначают флебоэктомию (операцию).

Какие процедуры относятся к малотравматичным?

  1. 1.  Склеротерапия. Суть процедуры заключается в следующем - в поврежденную вену вводят специальное вещество - склерозант, которое блокирует поврежденную вену. Вена исключается из кровотока, и со временем самостоятельно рассасывается. Этот метод считается основным, а его собрат - пенная склеротерапия практически не имеет осложнений, и применяется повсеместно.
  2. 2. Лазерная абляция. Для этой операции используется специальный лазерный светодиод, который вводиться в вену. В качестве вещества для закупорки сосуда используется собственная кровь пациента - под действие лазера стенки вены прижигаются и кровь сворачивается, тем самым закрывая саму вену. Проводится под местной анестезией.
  3. 3. Радиочастотная абляция - метод похож на лазерную, только для введения используется специальный радиочастотный катетер. остальные ткани пациента защищаются специальным анестетиком, который не пропускает радиочастотные волны.

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Автор: admin, Вчера, 23:53

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