→ Лечение заболеваний вен малотравматичными методами: что может предложить современная медицина?

Варикозное расширение вен стало настолько распространенным заболеванием, что данная патология встречается у 75 процентов женщин. Не отстают у мужчины - примерно у 60 процентов наблюдается изменения различной степени тяжести. "Болезнь цивилизации" наряду с сердечной недостаточностью и ожирением уверенно охватывает все больший сегмент людей.

Большинство даже не догадывается, что варикоз - отнюдь не только косметическая проблема. Организм - одна система, и различные изменения затрагивают другие органы - к примеру, в будущем это может сказать на сердце, или же во время беременности у женщины могут возникнуть проблемы. Современная медицина предлагает множество вариантов решения проблемы: от консервативных до новейших мало инвазивных вмешательств. Если у вас есть подобная проблема, рекомендуем посетить сайт https://vidnovlennya.center/. Здесь любой пациент может получить подробную консультацию, узнать поподробнее о новых методах лечения.

Методы лечения варикозного расширения вен

Прежде чем окончательно определиться с диагнозом и стадией заболевания, врач назначит УЗИ сосудов (допплерография), и, конечно же, расспросит о жалобах пациента и проведет осмотр. Для назначения процедур специалисту необходимо полная информация. На первых стадиях заболевания вполне можно использовать традиционную терапию. Она включает медикаментозное лечение и компрессионные чулки.

В более сложных случаях врачи стараются назначать малотравматичное вмешательство, и только в самых запущенных случаях назначают флебоэктомию (операцию).

Какие процедуры относятся к малотравматичным?