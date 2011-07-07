→ Несмываемые средства для волос

Для живых, красивых и блестящих волос необходимы специальные средства, для чего не обойтись без финишных баз. Именно несмываемое средство придает блеск волосам, обеспечивает защитой и питанием, увлажнением. Всем тем, что необходимо для красоты локонов. В настоящее время нам предлагается достаточный выбор несмываемых средств, среди которых есть шампуни, маски, бальзамы, кондиционеры и спреи.

Итак, в ТОПе находятся:

1. Крем для волос от Kerastase - он увлажнит сухие волосы.

2. Для того, чтобы не ломать структуру волос, понадобится спрей Pinstripe. Справится даже в очень запутанными и тонкими волосками.

3. Спрей, придающий блеск от Alterna - Caviar Repair. У средства масляная текстура, позволяющая мгновенно впитаться в волосы и придать им живой блеск.

4. Кондиционер от Chi позволит ухаживать за жесткими волосами. Изготовлен на основе семян черного тмина. После использования локоны становятся гладкими, словно шелк.

5. Кондиционер Biosilk подходит для волос и кожи головы. Не теряя объема, прическа будет выглядеть безупречно. Входящие в состав бальзама активные компоненты, надежно восстановят и защитят.