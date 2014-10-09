→ Что вам даст химический пилинг для тела

Кто может воспользоваться химическим пилингом

Химический пилинг тела выполняется для устранения кожных дефектов, улучшения внешнего вида и омоложения. Выполняется процедура путем нанесения на кожу специально разработанных химических веществ.Пилинг тела эффективно омолаживает кожный покров и обновляет его, на ощупь кожа становится бархатистой, мягкой и приятной. Кроме того, это реальная возможность избавиться от следующих несовершенств:- угревой сыпи;- пигментации;- растяжек;- постугревых рубцов;- последствий акне.Насколько часто необходимо проводить сеансы, зависит от структуры кожи чем она толще, тем чаще придется делать пилинг. Курс состоит из 3-6 сеансов. Есть два вида химического пилинга:- лазерный;- с использованием химических веществ.От лазерного основные отличия: улучшается цвет, разглаживаются морщины, заживают мелкие царапины, затягивается постакне. Стоимость химического пилинга гораздо дешевле, чем лазерного.