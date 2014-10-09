→ Что вам даст химический пилинг для тела

Химический пилинг тела выполняется для устранения кожных дефектов, улучшения внешнего вида и омоложения. Выполняется процедура путем нанесения на кожу специально разработанных химических веществ.
- угревой сыпи;
- пигментации;
- растяжек;
- постугревых рубцов;
- последствий акне.
Насколько часто необходимо проводить сеансы, зависит от структуры кожи чем она толще, тем чаще придется делать пилинг. Курс состоит из 3-6 сеансов. Есть два вида химического пилинга:
- лазерный;
- с использованием химических веществ.
От лазерного основные отличия: улучшается цвет, разглаживаются морщины, заживают мелкие царапины, затягивается постакне. Стоимость химического пилинга гораздо дешевле, чем лазерного.
Кто может воспользоваться химическим пилингомПилинг тела эффективно омолаживает кожный покров и обновляет его, на ощупь кожа становится бархатистой, мягкой и приятной. Кроме того, это реальная возможность избавиться от следующих несовершенств:
- угревой сыпи;
- пигментации;
- растяжек;
- постугревых рубцов;
- последствий акне.
Насколько часто необходимо проводить сеансы, зависит от структуры кожи чем она толще, тем чаще придется делать пилинг. Курс состоит из 3-6 сеансов. Есть два вида химического пилинга:
- лазерный;
- с использованием химических веществ.
От лазерного основные отличия: улучшается цвет, разглаживаются морщины, заживают мелкие царапины, затягивается постакне. Стоимость химического пилинга гораздо дешевле, чем лазерного.