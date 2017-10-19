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→ Почему появляются и как избавиться от белых угрей?

Белые крупинки не только портят внешность, но и указывают на то, что в организме что-то идет не так. Милиумы или "просо" - это небольшие белые угри, появляющиеся на коже без каких-либо причин. Могут появиться как на коже, за которой ухаживают в домашних условиях или при профессиональном уходе. Мелкие высыпания белого цвета могут появляться и исчезать время от времени. Однако, косметологи отмечают, что милиумы появляются из-за закупорки сальных желез, воспаления волосяных фолликул. Кожное сало и загрязнения вместе с бактериями попадают в так называемую ловушку, проявляясь белыми угрями. Каких-то конкретных причин, которые провоцируют появление угрей нет. Однако, замечено, что появляются они вследствие следующих факторов:
- беременность. В этот период нарушается нормальная работа гормонов, кожного сала может производиться гораздо больше положенного;
- половое созревание. Это тоже связано с гормональной нестабильностью;
- менопауза. В этот период происходит в организме множество корректировок, в том числе и появление милиум.
Методы борьбы с белыми угрями
В частоте случаев именно гормональный дисбаланс является основной причиной сбоев. Для того, чтобы избавиться от белых угрей нужно на проблемные зоны наносить точечно масло чайного дерева. Это природное антибактериальное средство, которое избавит от появления новых прыщей.
Для ухода выбирают некомедогенную косметику, применяются увлажняющие лосьоны и тоники, смывать макияж перед сном, не оставлять это до утра, не пересушивать кожу частым умыванием.

 

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Автор: Мирра Любивая, 19 октября 2017

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