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→ Коллагеновые маски: как их правильно использовать

Довольно часто кожа сама сигнализирует о том, что ей нужна экстренная помощь. Зачастую это происходит после перенесенных простудных заболеваний, обострения хронических болезней, пережитого стресса, обезвоживания, недостаточного отдыха, злоупотреблением посещения пляжа или солярия. Благо, что в нашем распоряжении есть множество современных косметологических средств, которые способны быстро вернуть коже привлекательный и свежий вид, среди них коллагеновые маски.
До 25-летнего возраста коллаген активно вырабатывается нашим организмом, а вот после 30 лет, его выработка существенно сокращается. Именно поэтому вернуть бархатистость кожи, гладкость и упругость, водный баланс помогут коллагеновые маски.
Для производства маски применяется коллаген как животного, так и растительного происхождения.
Виды коллагеновых масок
1. Порошкообразная.
2. Тканевая.
3. Желеобразная.
Помимо коллагена в состав масок входят активные компоненты, в том числе и гиалуроновая кислота, экстракты лечебных растений. Эти маски увлажняют, осветляют или успокаивают.
Перед маской кожу рекомендуется очистить с помощью пилинга или мицеллярной воды.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:36

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