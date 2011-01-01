→ Коллагеновые маски: как их правильно использовать

Довольно часто кожа сама сигнализирует о том, что ей нужна экстренная помощь. Зачастую это происходит после перенесенных простудных заболеваний, обострения хронических болезней, пережитого стресса, обезвоживания, недостаточного отдыха, злоупотреблением посещения пляжа или солярия. Благо, что в нашем распоряжении есть множество современных косметологических средств, которые способны быстро вернуть коже привлекательный и свежий вид, среди них коллагеновые маски.

До 25-летнего возраста коллаген активно вырабатывается нашим организмом, а вот после 30 лет, его выработка существенно сокращается. Именно поэтому вернуть бархатистость кожи, гладкость и упругость, водный баланс помогут коллагеновые маски.

Для производства маски применяется коллаген как животного, так и растительного происхождения.

Виды коллагеновых масок

1. Порошкообразная.

2. Тканевая.

3. Желеобразная.

Помимо коллагена в состав масок входят активные компоненты, в том числе и гиалуроновая кислота, экстракты лечебных растений. Эти маски увлажняют, осветляют или успокаивают.

Перед маской кожу рекомендуется очистить с помощью пилинга или мицеллярной воды.