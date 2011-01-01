→ Кому показана карбокситерапия?

Если вы негативно относитесь к уколам красоты или панически их боитесь, но при этом желаете, чтобы морщины на лице разгладились, исчезли пигментные пятна, под глазами не было темных кругов, тогда следует обратить внимание на карбокситерапию.Эта методика известна уже 70 лет в медицине и последние 15 лет успешно применяется в косметологии. Это отличный способ без стресса улучшить качество внешнего вида своего лица. Молодость и упругость специалисты вернут благодаря новейшим технологическим разработкам и лечебным технологиям.Карбокситерапия - это новейшая процедура, предназначенная для омоложения. Воздействуют при этом на верхние слои, активизируя выработку природного коллагена.Ее выбирают многие пациентки именно из-за отсутствия болезненных ощущений и невысокой стоимости. В последние годы исследователи занимались тем, что доводили технологию до совершенства и в настоящее время она дает ошеломляющий эффект, подтверждая все ожидания клиенток.Особенность выполнения карбокситерапииНа кожу лица наносят специальный состав с углекислым газом, который моментально проникает в структуру кожи, после этого организмом включается защитная реакция, так как организм воспринимает происходящее, как недостаток кислорода на клеточном уровне. Это приводит к более активному кровообращению, обмену веществ и в целом регенерации.Показания к процедуре- наличие темных кругов под глазами. Верхний слой утолщается, сосудов становится практически не видно;- потерявшая упругость и эластичность кожа;- рубцы и шрамы постакне;- наличие целлюлита на начальных стадиях.