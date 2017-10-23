→ Бьюти-процедуры для осени

Пилинги

Филлеры

В осенний период можно начинать полноценный уход за кожей, так как в это время не могут помешать жара, активное солнце или морозы с ледяным ветром. Осень является самый благодатный период для нашей кожи: богатый выбор овощей и фруктов, благоприятный климат, нет резкого перепада температуры воздуха. Но при этом могут проявиться проблемы, начавшиеся еще летом: кератоз, нарастание ороговевшего слоя. Из-за этого лицо может казаться тусклого цвета, с шероховатостями и неровностями.В данном случае поможет поверхностный пилинг. Пилинги осенью показаны в том случае, когда есть пигментация, в том числе и веснушки. Действовать нужно своевременно, чтобы веснушки не закрепились на коже. Чем старше пигментные пятна, тем сложнее от них избавиться.Филерами заполняются носогубные складки, скулы, губы, так как после жаркого лета они быстрее растворяются под кожей. Кроме того, сама кожа обезвожена и ей нужна влага. Только тогда она способна противостоять негативному проявлению УФ-излучения. Гиалуроновая кислота в этом отличная помощница. Отмечается, что филлеры активно рассасываются в осенний период, так как люди резко перестают пить много жидкости.Ведущие косметологи рекомендуют воспользоваться новой процедурой, пришедшей к нам из Франции - Bi-Skin. Сначала специалистом выполняется отбеливающий пилинг, после чего под кожу вводят филлеры стимулирующие выработку природного коллагена и эластина. Такой прием быстро освежает кожу, питает ее необходимыми витаминами.