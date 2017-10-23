Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Бьюти-процедуры для осени
В осенний период можно начинать полноценный уход за кожей, так как в это время не могут помешать жара, активное солнце или морозы с ледяным ветром. Осень является самый благодатный период для нашей кожи: богатый выбор овощей и фруктов, благоприятный климат, нет резкого перепада температуры воздуха. Но при этом могут проявиться проблемы, начавшиеся еще летом: кератоз, нарастание ороговевшего слоя. Из-за этого лицо может казаться тусклого цвета, с шероховатостями и неровностями.

Пилинги

В данном случае поможет поверхностный пилинг. Пилинги осенью показаны в том случае, когда есть пигментация, в том числе и веснушки. Действовать нужно своевременно, чтобы веснушки не закрепились на коже. Чем старше пигментные пятна, тем сложнее от них избавиться.

Филлеры

Филерами заполняются носогубные складки, скулы, губы, так как после жаркого лета они быстрее растворяются под кожей. Кроме того, сама кожа обезвожена и ей нужна влага. Только тогда она способна противостоять негативному проявлению УФ-излучения. Гиалуроновая кислота в этом отличная помощница. Отмечается, что филлеры активно рассасываются в осенний период, так как люди резко перестают пить много жидкости.
Ведущие косметологи рекомендуют воспользоваться новой процедурой, пришедшей к нам из Франции - Bi-Skin. Сначала специалистом выполняется отбеливающий пилинг, после чего под кожу вводят филлеры стимулирующие выработку природного коллагена и эластина. Такой прием быстро освежает кожу, питает ее необходимыми витаминами.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 23 октября 2017

Новости медицины по теме:

  • Открытие новых возможностей по уходу за кожей осенью
  • Лучший вариант для лета - пилинги
  • Безопасен ли химический пилинг в домашних условиях
  • Какие пилинги нужно делать прямо сейчас?
  • Уход за кожей лица в осенний период

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия