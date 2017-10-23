→ На какие услуги в салонах красоты могут рассчитывать мужчины

Бритье

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Эпиляция

В настоящее время человека встречают не только по одежке и для мужчины ухоженный вид - это норма. Однако, записаться и отправиться в ближайший салон красоты все еще способен далеко не каждый. Именно для этих целей предусмотрен ряд специализированных салонов красоты для мужчин.Известно, что мужская кожа отличается от женской и дело не только в наличии растительности. Различия в толщине, плотности, упругости. У мужчин первые признаки старения начинают отмечаться на 15 лет позже, чем у женщин и поэтому многие мужчины не видят смысла в регулярном уходе. В частности, не задумываются о том, что нужна защита от УФ-излучения.Каждый мужчина согласится, что бритье это рутина, подвергающая кожу стрессу. Но когда дело касается салонной процедуры, то разница ощутима. Мастер предварительно хорошо распаривает кожу, смягчает ее, а после бритья опасной бритвой, делает массаж, что дает возможность выглядеть на несколько лет моложе.Мужская кожа содержит внутри себя больше сальных желез, и потоотделение более обильное. Подростковое постакне сохраняется у мужчин вплоть до 30 лет. Поэтому чистка и уход за кожей обязательны. Для этой цели мастер предлагает аппаратную чистку, химический пилинг.Желание оставаться молодыми и привлекательными есть не только у женщин, но и у сильного пола. Но у мужчин остаются табу уколы красоты, поэтому упор делается на аппаратные процедуры омоложения. Используется лазерное омоложение, которое проводится курсом 5-6 процедур с интервалом 2 месяца.Избавит от нежелательной растительности на лице и теле эпиляция. Может применяться метод термолиза, когда в каждый в фолликул вводится тонкая игла и под воздействием микротоков происходит его разрушение. Метод не самый быстрый, но надежный.