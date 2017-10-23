→ На какие услуги в салонах красоты могут рассчитывать мужчины

В настоящее время человека встречают не только по одежке и для мужчины ухоженный вид - это норма. Однако, записаться и отправиться в ближайший салон красоты все еще способен далеко не каждый. Именно для этих целей предусмотрен ряд специализированных салонов красоты для мужчин.
Известно, что мужская кожа отличается от женской и дело не только в наличии растительности. Различия в толщине, плотности, упругости. У мужчин первые признаки старения начинают отмечаться на 15 лет позже, чем у женщин и поэтому многие мужчины не видят смысла в регулярном уходе. В частности, не задумываются о том, что нужна защита от УФ-излучения.
Известно, что мужская кожа отличается от женской и дело не только в наличии растительности. Различия в толщине, плотности, упругости. У мужчин первые признаки старения начинают отмечаться на 15 лет позже, чем у женщин и поэтому многие мужчины не видят смысла в регулярном уходе. В частности, не задумываются о том, что нужна защита от УФ-излучения.