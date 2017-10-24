→ Бьюти процедуры по устранению сухой кожи и потрескавшихся пяток

Сухая и потрескавшаяся кожа пяток и ступней может не только испортить внешний вид ног, но и принести множество неприятностей в ощущениях: от зуда до болевого синдрома.

Чтобы решить проблему, нужно определить причину ее возникновения.

Среди основных причин можно выделить такие:

- неправильно подобранная обувь;

- нет систематического ухода;

- наличие проблем со здоровьем, когда организму не хватает определенных витаминов и микроэлементов;

- грибковые заболевания и инфекции;

- нарушение работы эндокринной системы.

Посетив дерматолога вы избавитесь от проблемы, если неуклонно будете следовать рекомендациям врача.

В целом, к проблеме нужен комплексный подход.

1. Не пренебрегать домашним уходом. Для этого нужно эффективное увлажнение кожи ступней. Одним из средств служит крем для кожи пяток Active Repair K+ от Scholl или Peppermint Intensive Foot Rescue (The Body Shop). Регулярно делайте травяные ванночки. Для этого подойдут календула, шалфей, ромашка.

2. Профессиональные процедуры. Если домашний уход малоэффективен или вы не решаетесь экспериментировать с кожей ног, тогда можно отправиться на профессиональную процедуру карт-педикюр. Таким образом, устраняются такие проблемы, как потрескавшаяся кожа, вросший ноготь, диабетическая стопа. Карт-педикюр выполняется на основе фруктового пилинга. Происходит стимулирование роста новых клеток в связи с устранением ороговевшего слоя. Ножкам поможет и эко-педикюр. Выполняется он на базе масла эму. Оно известно своим антисептическим действием, заживляет ранки, увлажняет кожу и восстанавливает ее.