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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Плазмолифтинг - уникальная процедура для волос
Для того, чтобы эффективно бороться с алопецией, женщины готовы на многое. Пробуют в некоторых ситуациях разные косметические средства, но если регулярный уход не помогает и волосы продолжают покидать поверхность головы, значит пришло время действовать более решительно.
Плазмолифтинг кожи головы активно стимулирует восстановление тканей. Для этого вводят обогащенную тромбоцитами аутоплазму.
Плазмотерапия - безоперационная инъекционная методика, которая предусматривает восстановление волос на клеточном уровне.
1. Сначала выполняется забор крови у пациента до 9 мл в стерильную пробирку;
2. Пробирку с кровью помещают в центрифугу, чтобы очистить кровь и выделить плазму.
В такой плазме содержится много тромбоцитов. К тому же, после таких манипуляций активность тромбоцитов увеличивается. Набрав плазму в шприц, выполняют уколы в волосистую часть головы.

В каких случаях выполняется плазмолифтинг

- интенсивно выпадают волосы;
- прореживание волос;
- истончение и секущиеся концы;
- андрогенная, очаговая или диффузная алопеция;
- перхоть, жирность головы.
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Автор: Мирра Любивая, 24 октября 2017

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