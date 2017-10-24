→ Плазмолифтинг - уникальная процедура для волос

В каких случаях выполняется плазмолифтинг

Для того, чтобы эффективно бороться с алопецией, женщины готовы на многое. Пробуют в некоторых ситуациях разные косметические средства, но если регулярный уход не помогает и волосы продолжают покидать поверхность головы, значит пришло время действовать более решительно.Плазмолифтинг кожи головы активно стимулирует восстановление тканей. Для этого вводят обогащенную тромбоцитами аутоплазму.Плазмотерапия - безоперационная инъекционная методика, которая предусматривает восстановление волос на клеточном уровне.1. Сначала выполняется забор крови у пациента до 9 мл в стерильную пробирку;2. Пробирку с кровью помещают в центрифугу, чтобы очистить кровь и выделить плазму.В такой плазме содержится много тромбоцитов. К тому же, после таких манипуляций активность тромбоцитов увеличивается. Набрав плазму в шприц, выполняют уколы в волосистую часть головы.- интенсивно выпадают волосы;- прореживание волос;- истончение и секущиеся концы;- андрогенная, очаговая или диффузная алопеция;- перхоть, жирность головы.