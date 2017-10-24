→ Плазмолифтинг - уникальная процедура для волос

Для того, чтобы эффективно бороться с алопецией, женщины готовы на многое. Пробуют в некоторых ситуациях разные косметические средства, но если регулярный уход не помогает и волосы продолжают покидать поверхность головы, значит пришло время действовать более решительно.
Плазмолифтинг кожи головы активно стимулирует восстановление тканей. Для этого вводят обогащенную тромбоцитами аутоплазму.
Плазмотерапия - безоперационная инъекционная методика, которая предусматривает восстановление волос на клеточном уровне.
1. Сначала выполняется забор крови у пациента до 9 мл в стерильную пробирку;
2. Пробирку с кровью помещают в центрифугу, чтобы очистить кровь и выделить плазму.
В такой плазме содержится много тромбоцитов. К тому же, после таких манипуляций активность тромбоцитов увеличивается. Набрав плазму в шприц, выполняют уколы в волосистую часть головы.
- прореживание волос;
- истончение и секущиеся концы;
- андрогенная, очаговая или диффузная алопеция;
- перхоть, жирность головы.
Плазмолифтинг кожи головы активно стимулирует восстановление тканей. Для этого вводят обогащенную тромбоцитами аутоплазму.
Плазмотерапия - безоперационная инъекционная методика, которая предусматривает восстановление волос на клеточном уровне.
1. Сначала выполняется забор крови у пациента до 9 мл в стерильную пробирку;
2. Пробирку с кровью помещают в центрифугу, чтобы очистить кровь и выделить плазму.
В такой плазме содержится много тромбоцитов. К тому же, после таких манипуляций активность тромбоцитов увеличивается. Набрав плазму в шприц, выполняют уколы в волосистую часть головы.
В каких случаях выполняется плазмолифтинг- интенсивно выпадают волосы;
- прореживание волос;
- истончение и секущиеся концы;
- андрогенная, очаговая или диффузная алопеция;
- перхоть, жирность головы.