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→ Новый тренд в косметике по уходу - концентраты

Концентраты не так давно появились на косметическом рынке, но уже смогли завоевать популярность, войдя в арсенал профессионального и домашнего ухода. В чем секрет столь явной любви? Для того, чтобы достичь поставленных целей, мы прибегаем к ряду усилий. Это большое количество средств по уходу: кремы, сыворотки. Но на чем именно остановиться, порой, большая загадка. Интерес вызывает косметика с концентратами активных веществ - актив. Как правило, концентраты помещаются в ампулы или флакон с концентрированным веществом. Этот актив можно добавить в любимую косметику и быть уверенной, что активные вещества попадут внутрь кожи и начнут там активно действовать, решая насущные проблемы кожи.
Самое главное, что обеспечивает такая косметика - индивидуальный подход, ведь тип кожи и сама ее структура у каждого из нас различна. А это значит, что и уход у всех отличается.

Концентраты помогают:

- отбелить;
- напитать;
- увлажнить;
- очистить от мертвого слоя клеток;
- зарядить клетки кожи необходимой энергией;
- успокоить;
- укрепить кровеносные сосуды.
Усильте эффективность любимого крема, добавьте в него биологически активные компоненты направленного действия и через время обязательно достигнете ожидаемого результата.

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Автор: Мирра Любивая, 25 октября 2017

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