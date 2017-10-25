→ Рождественский календарь с ампулами Babor подарит лифтинг-эффект и избавит кожу от стресса

Вот уже на протяжении более 15 лет косметическая компания Babor из Германии предлагает точные решения для любой бьюти-задачи для комплексного ухода за лицом и телом. Перед рождественскими праздниками бренд предлагает воспользоваться экспресс-уходом в виде ампул. Новый набор к Рождеству-2017 в календарь вошли 24 ампулы с интенсивным курсом. В каждой ампуле содержатся подходящие для полноценного ухода перед праздниками вещества.
Это надежная защита от стресса во время зимних праздников. Кроме того, набор замечательно подходит для презентабельного подарка.
Комбинация ампул - надежная защита от внешних факторов в зимний период. Комбинация из 24 ампул дарит мгновенный результат, который не только ощущается, но и внешне заметен.
Активные вещества насыщают кожу необходимой энергией, стимулируют собственные механизмы защиты и клеточного обновления. В итоге кожа сияет, становится моложе и здоровее. Именно это вы получите буквально через 24 дня использования ампул из рождественского календаря от Babor.
- кислородные;
- с тройным эффектом: очищение, увлажнение, питание;
- 3D лифтинг;
- восстанавливающие
- с коллагеном;
- контроль молодости;
- сыворотка;
- экспресс лифтинг.
Это надежная защита от стресса во время зимних праздников. Кроме того, набор замечательно подходит для презентабельного подарка.
Комбинация ампул - надежная защита от внешних факторов в зимний период. Комбинация из 24 ампул дарит мгновенный результат, который не только ощущается, но и внешне заметен.
Активные вещества насыщают кожу необходимой энергией, стимулируют собственные механизмы защиты и клеточного обновления. В итоге кожа сияет, становится моложе и здоровее. Именно это вы получите буквально через 24 дня использования ампул из рождественского календаря от Babor.
В наборе вы найдете ампулы для:
- увлажняющие кожу;- с черными водорослями;
- кислородные;
- с тройным эффектом: очищение, увлажнение, питание;
- 3D лифтинг;
- восстанавливающие
- с коллагеном;
- контроль молодости;
- сыворотка;
- экспресс лифтинг.