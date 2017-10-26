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→ Липомоделирование
Женщины разных национальностей, культур и традиций объединены в одном стремлении - быть обладательницами привлекательной, стройной фигуры. Мы живем во время настоящих чудес, когда есть все возможности приблизить лицо и тело к идеалу. В этом помогает пластическая хирургия и в частности, липомоделирование.
Липомоделирование представляет собой операцию, при которой происходит забор жировой ткани с проблемных участков тела и перераспределение. Другими словами, в этой методике нашли себя как липосакция - откачивание жира, так и аутотрансплантация, закачка жира в определенные места тела, чтобы придать там необходимый объем.

Липомоделирование позволяет пациентам:

- создать желаемый овал лица;
- сделать контур шеи более четким;
- увеличить объем ягодиц;
- сделать коррекцию галифе;
- привести в порядок внутреннюю поверхность бедер;
- сделать более изящным межколенный рельеф.

Состоит процедура из трех этапов

1. Консультация у хирурга. Врач ознакамливается с пожеланиями пациента, решает, что возможно предпринять, предупреждает о возможных осложнениях, собирает анамнез, назначает стандартные анализы.
2. Выполняется непосредственно липомоделирование. Операция длится несколько часов, под местной анестезией. Если объем работ большой, то и под общим наркозом. Удаление жира осуществляется через небольшой прокол, что исключает шрамы и рубцы.
3. Восстановление организма. На это уйдет примерно 1 месяц. Первые 10 дней в большинстве случаев дискомфортны, могут быть озноб, слабость и сонливость. В этот период нужно носить компрессионное белье, в качестве дополнительных процедур назначают лимфодренажный массаж. Результаты действий хирурга можно будет оценить уже через 2-2,5 месяца после липомоделирования.
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Автор: Мирра Любивая, 26 октября 2017

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