Липомоделирование позволяет пациентам:

Состоит процедура из трех этапов

Женщины разных национальностей, культур и традиций объединены в одном стремлении - быть обладательницами привлекательной, стройной фигуры. Мы живем во время настоящих чудес, когда есть все возможности приблизить лицо и тело к идеалу. В этом помогает пластическая хирургия и в частности, липомоделирование.Липомоделирование представляет собой операцию, при которой происходит забор жировой ткани с проблемных участков тела и перераспределение. Другими словами, в этой методике нашли себя как липосакция - откачивание жира, так и аутотрансплантация, закачка жира в определенные места тела, чтобы придать там необходимый объем.- создать желаемый овал лица;- сделать контур шеи более четким;- увеличить объем ягодиц;- сделать коррекцию галифе;- привести в порядок внутреннюю поверхность бедер;- сделать более изящным межколенный рельеф.1. Консультация у хирурга. Врач ознакамливается с пожеланиями пациента, решает, что возможно предпринять, предупреждает о возможных осложнениях, собирает анамнез, назначает стандартные анализы.2. Выполняется непосредственно липомоделирование. Операция длится несколько часов, под местной анестезией. Если объем работ большой, то и под общим наркозом. Удаление жира осуществляется через небольшой прокол, что исключает шрамы и рубцы.3. Восстановление организма. На это уйдет примерно 1 месяц. Первые 10 дней в большинстве случаев дискомфортны, могут быть озноб, слабость и сонливость. В этот период нужно носить компрессионное белье, в качестве дополнительных процедур назначают лимфодренажный массаж. Результаты действий хирурга можно будет оценить уже через 2-2,5 месяца после липомоделирования.