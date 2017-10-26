→ Осень для преображения образа

Осеннее время - это один из лучших сезонов, чтобы заняться усовершенствованием собственной красоты и совершенства. Можно решиться и попробовать новые для себя средства и методики. На какие из них отправиться в салон красоты или центр косметологии, решать только вам.

1. Кислоты. Солнечная активность снижается, можно к уходу подключать АНА-кислоты. Их добывают из растений и молока, хорошо растворяются в воде, но не проникают вглубь эпидермиса. При этом отлично отшелушивают от ороговевшего слоя. Показаны при постакне, преждевременных морщинах, фотостарении. Жирорастворимые ВНА-кислоты как раз хорошо проникают в поры и помогают в лечении угревой сыпи, излишней выработки кожного сала. ВНА-кислоты подойдут для обладательниц жирной и комбинированной кожи лица.

2. Позаботиться об увлажнении. Так как жаркое лето осталось позади, для комплексного ухода приобретают питательные средства, так как в холодное время, коже нужно как питание, так и эффективная защита от внешних негативных воздействий. Можно остановиться не только креме, но также подобрать сыворотку с омолаживающим, увлажняющим, питающим действием.

3. Массажи для лица. Провисания кожи, потеря упругости, осутствие ровного тона кожи не приносит никому радость. Вернуть гладкость, шелковистость и эоастичность коже поможет массаж лица. Сегодня многие бьюти-блогеры предлагают видеоролики с такими массажами, результат от которых не заставит себя ждать.

4. Профессиональный уход в SPA-салоне. Повысить тонус кожи тела, вернуть здоровый цвет, поможет специальный уход, в том числе обертывания с использованием растительных эфирных масел, шоколада, водорослей и пр. Такой подход избавит от шелушащейся кожи, откроет возможность действовать крему или сывороткам более эффективно.

5. Ковошинг. Если волосы стали электризоваться, не слушаются, при сильной влажности становятся, как проволока, нобходим специальный кондиционер. С его помощью очищают поверхность волос, не используя при этом сам шампунь или чередуя с моющим. Кондиционеры мягко очищают, увлажняют и могут служить отличной маской.