Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Осень для преображения образа

Осеннее время - это один из лучших сезонов, чтобы заняться усовершенствованием собственной красоты и совершенства. Можно решиться и попробовать новые для себя средства и методики. На какие из них отправиться в салон красоты или центр косметологии, решать только вам.
1. Кислоты. Солнечная активность снижается, можно к уходу подключать АНА-кислоты. Их добывают из растений и молока, хорошо растворяются в воде, но не проникают вглубь эпидермиса. При этом отлично отшелушивают от ороговевшего слоя. Показаны при постакне, преждевременных морщинах, фотостарении. Жирорастворимые ВНА-кислоты как раз хорошо проникают в поры и помогают в лечении угревой сыпи, излишней выработки кожного сала. ВНА-кислоты подойдут для обладательниц жирной и комбинированной кожи лица.
2. Позаботиться об увлажнении. Так как жаркое лето осталось позади, для комплексного ухода приобретают питательные средства, так как в холодное время, коже нужно как питание, так и эффективная защита от внешних негативных воздействий. Можно остановиться не только креме, но также подобрать сыворотку с омолаживающим, увлажняющим, питающим действием.
3. Массажи для лица. Провисания кожи, потеря упругости, осутствие ровного тона кожи не приносит никому радость. Вернуть гладкость, шелковистость и эоастичность коже поможет массаж лица. Сегодня многие бьюти-блогеры предлагают видеоролики с такими массажами, результат от которых не заставит себя ждать.
4. Профессиональный уход в SPA-салоне. Повысить тонус кожи тела, вернуть здоровый цвет, поможет специальный уход, в том числе обертывания с использованием растительных эфирных масел, шоколада, водорослей и пр. Такой подход избавит от шелушащейся кожи, откроет возможность действовать крему или сывороткам более эффективно.
5. Ковошинг. Если волосы стали электризоваться, не слушаются, при сильной влажности становятся, как проволока, нобходим специальный кондиционер. С его помощью очищают поверхность волос, не используя при этом сам шампунь или чередуя с моющим. Кондиционеры мягко очищают, увлажняют и могут служить отличной маской.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 26 октября 2017

Новости медицины по теме:

  • Как правильно пользоваться щеточкой для умывания
  • Косметика с кислотами, что о ней нужно знать
  • Librederm на страже увлажнения кожи
  • Как лечить кожу от постакне
  • Пилинг Джесснера - профессиональное омоложение

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия