→ Съедобные духи, придающие приятный аромат телу и запаху изо рта

Азиатский ры нок в наше время задает тон всему миру. Интересные бьюти-новинки последнего времени приходят именно с Азии - Южная Корея, Китай, Япония. Так, уже целое поколение женщин отдало свою любовь кушонам, помадам-пленкам, сплеш-маскам. Не остается в стороне и парфюмерная ниша. Среди новинок не совсем духи, к которым мы привыкли, а капсулы, меняющие аромат тела изнутри. Бренд DHC выпустил новинку, меняющую запах изо рта и даже пота. Многим известно правило, что достаточно иногда очистить желудок и организм, как тело становится чистым.

Созданы капсулы на основе масла дамасской розы, так как именно ее аромат передается потом и коже. Для достижения подобного эффекта, достаточно принимать по 2 капсулы в день.

Растворяясь в пищевом тракте, биологически активные вещества, входящие в состав капсулы, начинают выходить через поры кожи, заставляя тем самым ее благоухать.

Дамасская роза известна, как природный афродизиак, поэтому съев капсулу перед свиданием или тренировкой, ваше тело будет приятно пахнуть, привлекая внимание противоположного пола.

Кроме аромата, капсулы позволяют регулировать внутреннюю секрецию женского организма, насыщая его влагой, что приводит к нежности и бархатистости кожи.