→ В тренде цветные маски на натуральной основе

К популярным относятся следующие маски:

На пике популярности маски из глины разного цвета. Цветные маски изготовлены на натуральной основе, за что сразу завоевали любовь и популярность у женщин, стремящихся пользоваться натуральной косметикой. Кроме того, с ними не только получаются оригинальные фотографии для любимых соцсетей, но и получать пользу для кожи. Свойства глины изучаются уже много веков. Известно, что она обогащена минеральными веществами, отлично впитывает влагу и удерживает ее. В составе цветных масок не только глина определенного цвета, но также натуральные масла и экстракты лекарственных растений.Маска определенного цвета отвечает за потребности кожи и подбирается под ее тип.Перед тем, как выбрать маску, нужно определиться, какая из них за что отвечает. Все чаще для решения комплекса проблем с кожей, девушки используют цветные маски на разных участках лица.Черная. В составе глина и древесный уголь. Ее применяют для жирной и комбинированной кожи лица, на которой появляются прыщи и угревая сыпь. Дезинфицирует, абсорбирует, снижает выделение кожного сала.Белая. В составе маски жемчужная пудра или рисовый экстракт. Маска подходит для сухой и проблемной кожи, на которой бывают раздражения. Осветляет, придает коже сияние и свежесть.Оранжевая или желтая. В ее составе, как правило, куркума, экстракт сладкого миндаля. Маска смягчает кожу, витаминизирует, возвращает эластичность и упругость.Голубой оттенок. В основе лежат морские водоросли, которые увлажняют, устраняя сухость и шелушение. Обладает омолаживающим эффектом, разглаживает морщины.- Tony Moly - Painting Therapy Pack;- L'Oreal Paris - Skin Expert;- Kiehls - Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque.