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→ В тренде цветные маски на натуральной основе
На пике популярности маски из глины разного цвета. Цветные маски изготовлены на натуральной основе, за что сразу завоевали любовь и популярность у женщин, стремящихся пользоваться натуральной косметикой. Кроме того, с ними не только получаются оригинальные фотографии для любимых соцсетей, но и получать пользу для кожи. Свойства глины изучаются уже много веков. Известно, что она обогащена минеральными веществами, отлично впитывает влагу и удерживает ее. В составе цветных масок не только глина определенного цвета, но также натуральные масла и экстракты лекарственных растений.
Маска определенного цвета отвечает за потребности кожи и подбирается под ее тип.
Перед тем, как выбрать маску, нужно определиться, какая из них за что отвечает. Все чаще для решения комплекса проблем с кожей, девушки используют цветные маски на разных участках лица.
Черная. В составе глина и древесный уголь. Ее применяют для жирной и комбинированной кожи лица, на которой появляются прыщи и угревая сыпь. Дезинфицирует, абсорбирует, снижает выделение кожного сала.
Белая. В составе маски жемчужная пудра или рисовый экстракт. Маска подходит для сухой и проблемной кожи, на которой бывают раздражения. Осветляет, придает коже сияние и свежесть.
Оранжевая или желтая. В ее составе, как правило, куркума, экстракт сладкого миндаля. Маска смягчает кожу, витаминизирует, возвращает эластичность и упругость.
Голубой оттенок. В основе лежат морские водоросли, которые увлажняют, устраняя сухость и шелушение. Обладает омолаживающим эффектом, разглаживает морщины.

К популярным относятся следующие маски:

- Tony Moly - Painting Therapy Pack;
- L'Oreal Paris - Skin Expert;
- Kiehls - Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque.
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Автор: Мирра Любивая, 27 октября 2017

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