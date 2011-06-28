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→ Как убрать ямочку на подбородке
Ямочка на подбородке точно так же, как ямочки на щечках - это врожденная складка, являющаяся наследственным признаком. Ген, который отвечает за ямочку на подбородке служит доминантным геном.
Причины появления ямки на подбородке
- особенности тканевого развития;
- могут появиться из-за большого скопления жировой ткани в поверхностных слоях дермы и эпидермиса;
- генетическая предрасположенность, которая может проявиться в любом возрасте.
Исправить такую ямочку можно несколькими способами
1. Контурная пластика подбородка. В недостающую часть тканей добавляют объем. Таким образом не только сглаживаются черты лица, но и в целом приобретается более мягкий контур.
2. Правильный тип макияжа. Для этого нужно проконсультироваться у визажиста, который определит тип внешности, подберет цвета, подходящие именно вам. Путем высветления и затемнения проблемных участков, можно визуально сгладить вогнутый подбородок.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:52

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