→ Как убрать ямочку на подбородке

Ямочка на подбородке точно так же, как ямочки на щечках - это врожденная складка, являющаяся наследственным признаком. Ген, который отвечает за ямочку на подбородке служит доминантным геном.Причины появления ямки на подбородке- особенности тканевого развития;- могут появиться из-за большого скопления жировой ткани в поверхностных слоях дермы и эпидермиса;- генетическая предрасположенность, которая может проявиться в любом возрасте.Исправить такую ямочку можно несколькими способами1. Контурная пластика подбородка. В недостающую часть тканей добавляют объем. Таким образом не только сглаживаются черты лица, но и в целом приобретается более мягкий контур.2. Правильный тип макияжа. Для этого нужно проконсультироваться у визажиста, который определит тип внешности, подберет цвета, подходящие именно вам. Путем высветления и затемнения проблемных участков, можно визуально сгладить вогнутый подбородок.