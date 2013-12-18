→ Контурная пластика губ во время беременности

В любую погоду или период жизни, женщина стремится быть красивой, находясь постоянно в поиске более совершенных способов улучшения внешности. Часто в ход пускаются изменения в стиле одежды, новые возможности макияжа, процедуры косметологии и даже пластическая хирургия. Столь важный для женщины период, как беременность, заставляет многих по-другому посмотреть на свою внешность с желанием ее улучшить.Довольно часто обращений поступает к косметологам с целью придания объема бюсту или губам. Но важно помнить, что хоть беременность и способствует преображению, на многое накладывает и запрет. Например, нельзя, как прежде, принимать медицинские препараты, помещать активные виды спорта, и нежелательно выполнять некоторые косметологические процедуры.Что делать, если хочется увеличить объем губ?Итак, вы долго раздумывали над возможностью хоть что-то исправить в своем внешнем виде и пришли к выводу, что придав объем губам, приобретете желанный шарм и вызовите интерес мужчин? Новость о беременности может поставить вопрос над столь решительным действием. На консультации беременной женщины, профессиональный косметолог будет настаивать на том, чтобы перенести процедуру на период после рождения ребенка.Дело в том, что влияние гиалуроновой кислоты и других филлеров, используемых при контурной пластике губ, на организм беременных, не известно. Поэтому никто не рискует.роме филлеров, во время процедуры вводятся еще и анестезирующие вещества, которые могут вызывать аллергию, отрицательно сказаться на здоровье плода.