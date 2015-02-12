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→ После косметологических процедур требуется восстановление кожи

Многие бьюти-процедуры подразумевают под собой микротравмирование. Даже при несущественном повреждении кожи на небольшую глубину в 2-3 мм, уже может нести дискомфорт. Заживать ранки могут гораздо дольше, чем предполагается, а также после некоторых процедур остаются рубцы или даже шрамы. Именно поэтому необходимо применять специальный регенерирующий крем или гель, чтобы избавиться от негативных последствий.

Есть ряд процедур, при которых такой крем необходим:

- Инъекционная терапия: применение мезонитей, биоревитализация, мезотерапия, ботулиноетрапия;
- эпиляция;
- перманентный макияж.
То, насколько быстро будут заживать повреждения на коже, зависит от уровня профессионализма самого мастера и качества ухода за кожей. Кроме того, оказывают влияние и собственные факторы организма, иммунные возможности организма, от которых зависит скорость и качество заживления микротравм. Только правильный уход после процедур поможет избавиться гораздо быстрее от отечности, синяков и шрамов.

Итак, после травмирующих процедур, уход должен состоять из следующих этапов:

- протирание поврежденной кожи хлоргексидином;
- смазывание кожи регенерирующим кремом;
- перед выходом на улицу после инъекций, пользоваться солнцезащитным кремом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:25

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