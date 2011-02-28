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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Безоперационная методика подтяжки лица
С каждым годом женщины все реже довольны тем, что видят в зеркале, так как на лице явные признаки возрастных изменений. Современная эстетическая косметология способна, благодаря некоторым техникам, исправить видимые преображения. Самое первое, что требуется - пройти обследование, выявляющее проблемные места, для которых необходимо выбрать вид омолаживающей методики.
Неглубокие морщины, некоторое снижение эластичности и упругости кожи - нужны приемы, благодаря которым уплотняется верхний и более глубинный слой дермы. В том случае, если уже из-за возрастных изменений задета подкожная структура, возобновлять придется мышечный слой и в этом случае используются сразу несколько методик.
Ультразвуковой лифтинг выполняется с фокусированием на SMAS-слое. При нагревании коллагеновые волокна укорачиваются, что приводит к подтяжке тканей. Неинвазивный лифтинг носит название Doublo. Методика занимает до полутора часов, процедура безболезненная, для нее не нужно как-то специально подготавливать кожу. Эффект омоложения заметен сразу и длится 1-2 года.
До того, как появилась методика Double, омолодить SMAS-слой было возможно только путем хирургического вмешательства.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:09

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