→ Безоперационная методика подтяжки лица

С каждым годом женщины все реже довольны тем, что видят в зеркале, так как на лице явные признаки возрастных изменений. Современная эстетическая косметология способна, благодаря некоторым техникам, исправить видимые преображения. Самое первое, что требуется - пройти обследование, выявляющее проблемные места, для которых необходимо выбрать вид омолаживающей методики.Неглубокие морщины, некоторое снижение эластичности и упругости кожи - нужны приемы, благодаря которым уплотняется верхний и более глубинный слой дермы. В том случае, если уже из-за возрастных изменений задета подкожная структура, возобновлять придется мышечный слой и в этом случае используются сразу несколько методик.Ультразвуковой лифтинг выполняется с фокусированием на SMAS-слое. При нагревании коллагеновые волокна укорачиваются, что приводит к подтяжке тканей. Неинвазивный лифтинг носит название Doublo. Методика занимает до полутора часов, процедура безболезненная, для нее не нужно как-то специально подготавливать кожу. Эффект омоложения заметен сразу и длится 1-2 года.До того, как появилась методика Double, омолодить SMAS-слой было возможно только путем хирургического вмешательства.